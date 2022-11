Condemat lança Caderno de Negócios

O potencial e a representatividade econômica da região abrangida pelo Condemat – Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê compõem o Caderno de Negócios, que será lançado no próximo dia 30, em Guarulhos. A publicação traz indicadores econômicos, informações dos principais setores produtivos da Região, além do perfil das 12 cidades abrangidas pelo consórcio.

O lançamento terá a participação de gestores públicos, lideranças de entidades de classe e empresários, assim como do governador Rodrigo Garcia. Um dos destaques da programação é a palestra “Cenário econômico global e nacional: impactos e perspectivas para a Região em 2023” ministrada pelo economista e professor associado da Fundação Dom Cabral, Carlos Braga.

Essa é a segunda edição do Caderno de Negócios, que nasceu em 2018, a partir da articulação da Câmara Técnica de Desenvolvimento e Inovação, com a missão de atrair investimentos e fomentar o desenvolvimento econômico regional.

A publicação atual vem mais encorpada e traz, em 80 páginas, um retrato de como a integração e diversidade dos setores econômicos colaboram para o fortalecimento da Região. Os segmentos de comércio e serviços – principais empregadores da área do consórcio-, a indústria, que é um polo estadual, a agricultura, que é referência e garante o título de ‘Cinturão Verde’, além do turismo em franca expansão são alguns dos destaques do caderno, que traz ainda indicadores econômicos como o Produto Interno Bruto (PIB), níveis de exportações e importações, assim como a geração de empregos.

O presidente do Condemat, Guti Costa, prefeito de Guarulhos, reforça a importância da publicação como um cartão de visitas e um exemplo de como a estrutura do consórcio é importante para promover o desenvolvimento regional. “Nossos municípios são distintos, cada um possui suas particularidades, porém todos contribuem para que a Região se torne cada vez mais competitiva e se destaque como uma das principais opções para investir e empreender”, acrescenta.

A localização estratégica, que inclui a presença das principais rodovias do País, que ligam as cidades a importantes portos, o sistema de ferrovias tanto de carga quanto de passageiros, assim como a existência do maior aeroporto da América do Sul, o Aeroporto Internacional de Guarulhos, é evidenciada na publicação, que tem importantes parceiros, como a multinacional Suzano, Sicredi, EDP, CMP Business Solutions, CIEE e Sincomércio, além do apoio de Murc, Senac e Caixa.

O lançamento do Caderno de Negócios – Edição 2022 acontece às 9h, no Centro Educacional Adamastor (Avenida Monteiro Lobato, 734 – Guarulhos), para convidados. Informações pelo telefone 4652-3413.