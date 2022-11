Natal de Holambra começa no Parque da Expoflora

O Parque da Expoflora recebe os visitantes, a partir desta sexta-feira (25), para o “Natal de Holambra”. Mais de 800 mil microlâmpadas enfeitarão as árvores, as fachadas de arquitetura holandesa dos prédios e as áreas de jardim. Todos os espaços estarão decorados com motivos natalinos. Personagens itinerantes, como a Rena, o Boneco de Neve, o Biscoito e o Duende, promoverão a interatividade com adultos e crianças. Os ingressos custam R$ 40,00 (meia-entrada) e R$ 80,00 (inteira) e podem ser adquiridos nas bilheterias do evento, no site www.ingressorapido.com.br ou com os representantes informados no site www.nataldeholambra.com.br. Crianças com até cinco anos de idade, acompanhadas por adulto pagante, têm entrada gratuita. O evento acontece até o dia 18 de dezembro de 2022, às sextas e aos sábados, das 16h às 24h, e aos domingos, das 16h às 23h. Holambra fica a 134 km da capital paulista.

O Natal de Holambra gera cerca de 2.500 postos de trabalho e deve atrair cerca de 90 mil visitantes, além de movimentar em torno de R$ 100 milhões na economia regional. A novidade desta edição é o Shopping de Natal, onde podem ser adquiridos artigos de decoração natalina (guirlandas, árvores, festões, personagens, ornamentos, sinos, bolas, enfeites de mesa etc.), além de flores e plantas ornamentais, como as tradicionais tuias holandesas e poinsétias e os lançamentos como plantas maquiadas, tinturadas ou com glitter e as que até têm “printadas” nas pétalas mensagens de boas festas.

Decoração natalina

Para a decoração, o cenógrafo Matheus Comitre optou pelo gigantismo e buscou interagir os brinquedos do parque de diversões com cada ambiente. Um Papai Noel com cinco metros de altura recepciona os turistas, em frente ao pórtico de acesso às bilheterias, que é ladeado por moinhos holandeses. Tuias holandesas e poinsétias vermelhas, plantas típicas do Natal, compõem o cenário. No corredor de acesso ao parque, 12 soldadinhos de chumbo, com 3 metros de altura cada, escoltam os visitantes até a “Fábrica de Brinquedos”, onde outro Papai Noel, com 4 metros de altura, acompanha a produção dos presentes. O ambiente traz uma árvore formada por ursos de diferentes tamanhos e uma “mini Maria Fumaça” sobre trilhos para passeios com as crianças, uma “Centopeia” e um jumper. Os brinquedos do Parque de Diversões compõem os vários espaços e não estão concentrados em um só local.

Presépio animatrônico

O ambiente seguinte é o “Presépio”, com peças em tamanho natural e animatrônicas (dispositivos robóticos que dão vida aos personagens e objetos), onde, em um estábulo em pedra, José, Maria e os três Reis Magos acompanham o nascimento do Menino Jesus. Ao lado está o “Vale Nevado”, onde localiza-se a enorme cabana de madeira do Papai Noel, com 6 metros de comprimento por 4 metros de profundidade, com todo o conforto para receber as crianças que desejarem fazer os seus pedidos pessoalmente (sextas e sábados, das 16h às 18h30; das 19h30 às 22h e das 23h às 24h; e, aos domingos, das 16h às 18h30, e das 19h30 às 22h. Neste “Vale Nevado”, há 300 tuias holandesas em vasos, bonecos de neve, ursos polares, geleiras, árvores nevadas (entre as quais uma de 4 metros de altura) e até os pinguins, que viajaram do Polo Sul até este cenário para visitar Papai Noel. Há muitos brinquedos para as crianças nesse ambiente, como os aviõezinhos, carrinhos bate-bate, minichapéu mexicano e trenó sobre trilhos. Nas laterais, estandes com diversos produtos, inclusive para presentes.

O próximo ambiente é a “Casa de doces da Mamãe Noel”, também com “giostras” (carrosséis) com fuscas conversíveis e caminhões. Em frente, fica a área destinada à “Chuva de Neve”, lançada (às 19h e às 22h30) de uma árvore de Natal com 8 metros de altura, repleta de doces e cercada por biscoitos de gengibre em “tamanho família”. Ao fundo, o caramanchão de tumbérgias ficou supercolorido, com luzes azuis, vermelhas, amarelas e verdes.

Atrações culturais

Ao lado está o palco “Magia do Natal”, onde haverá apresentações de teatro (19h), de danças típicas holandesas (19h30), Flash Mob de dança (21h) e de onde sairá a “Parada de Natal” (às 21h30), com carro alegórico decorado com flores e um trenzinho com o Papai Noel e todos os personagens itinerantes. Aos sábados, a “Parada de Natal” conta com a participação especial da Fanfarra Amigos de Holambra.

Na sequência está a “Floresta Iluminada”, formada por várias dezenas de árvores naturais, de diversas espécies, com seus troncos revestidos por microlâmpadas. As frondosas copas receberam iluminação cênica para que possam deslumbrar quem se diverte na roda gigante, com 35 metros de altura, proporcionando uma linda vista panorâmica do parque. Os canteiros próximos receberam “patas de canguru” – nas cores vermelha, rosa-claro e escuro – e muitos hibiscos. A Noel Band se encarregará de entreter o público no palco “Música na Praça”, onde os visitantes poderão descansar nas arquibancadas ou nas mesas de piquenique que servem à praça de alimentação. Para as crianças, tem o “playground”, o “trampolim elástico” e o “táxi maluco”.

As fachadas da sorveteria, confeitaria e restaurante – também iluminadas – não apenas emolduram e destacam a arquitetura holandesa, como servem de palco para o coral, que se utiliza dos janelões do sobrado para as suas apresentações. Formado por 14 vozes e privilegiando cantores da região, com cantores com idades que variam dos 20 aos 40 anos, o coral se apresenta todas as sextas-feiras, às 20h e às 22h, e aos sábados e domingos, às 18h e às 20h. Regido pelo maestro Robson Cavalcante, destaca-se pela criatividade na interpretação das músicas natalinas clássicas cantadas em várias versões.

Jardins em Festa

O acesso para a Mostra de Paisagismo e Decoração “Jardins em Festa”, ao lado do brinquedo “360º”, é indicado pela árvore de tamancos holandeses, bolas e presentes. No caminho, os visitantes precisam passar por um “túnel mágico de luz”, onde estão instaladas a “Capela do Espírito Santo”, as borboletas e os corações de antúrios, até chegar aos “Jardins dos Duendes”. Ali, essas criaturinhas folclóricas que, segundo lendas, possuem poderes sobrenaturais interagem com cogumelos enormes, observando o público, ou tentando se esconder das pessoas, como se ninguém as estivesse vendo. Eles indicam o caminho do minissítio que, composto por diversos espaços climatizados e com iluminação adequada, abriga pequenos animais, tratados de acordo com todas as normas legais e sob orientação e cuidados permanentes de veterinários.

A Mostra de Paisagismo e Decoração “Jardins em Festa” está na sequência e traz um novo olhar para a decoração de Natal, onde o estímulo às emoções está aliado à consciência ecológica. Além dos tradicionais enfeites pré-fabricados, peças leves e tecnológicas feitas com produtos recicláveis ou até mesmo biodegradáveis são utilizadas na decoração, entre elas o isopor ecológico reaproveitável e a madeira reciclada. Tudo envolto por plantas ornamentais naturais, ricas em suas formas, e as sempre belas flores.

Na saída da Mostra encontra-se o “Vilarejo dos Enfeites”, ao lado dos roseirais com bolas de luz em tamanho gigante para permitir fotos instagramáveis em seu interior. Um letreiro de “Feliz Natal” também foi instalado neste espaço para ajudar a imortalizar o momento. Em frente à “Rua dos Guarda-chuvas”, está o “Recanto das Árvores de Natal”. Uma delas, com 6 metros de altura, é formada por cordões de luz e estrelas brilhantes, iluminando o jardim das coloridas sunpatiens e os vasos de tuias naturais. A alameda, onde se concentram as lojinhas de presentes, souvenirs e sobremesas, foi transformada na “Vila das Luzes”, uma vez que ali cerca de 40 árvores receberam iluminação “snow fall”, cujo efeito é o da neve caindo dos galhos. O chafariz, próximo aos bebedouros de água potável, “jorra” echevérias tinturadas. Um carro antigo repleto de orquídeas compõe a decoração.

Compras

Tanto as lojinhas da Alameda quanto os estandes, que ficam nas laterais dos ambientes decorados, oferecem diversos produtos e artigos para presentes (confecção feminina, roupas indianas e chinesas, rendas do Ceará, camisetas com personagens, sandálias, bolsas de tecido e sintéticas, cosméticos e artigos de beleza, mandalas, estátuas de santos e decorações em MDF, semijoias e bijuterias, chaveiros, almofadas, toalhas de mesa, jogos americanos e aventais, roupas, acessórios para boneca Barbie, livros e papelaria).

Gastronomia

Na gastronomia, há sugestões de cardápios especiais e, nas lanchonetes, os turistas encontrarão as mais variadas opções de alimentação. Entre as novidades para Natal de Holambra está a Pannekoek de Natal (recheada com bacon, nozes e mel) e a Torta Natalina de morango com merengue, em formato estilizado de uma árvore, encontrada na Confeitaria Martin Holandesa. A sorveteria Delicci traz os sabores de “panetone”, “rabanada”, “Fini”, e “pirulito de Natal”, além das cestinhas com sorvete sabor baunilha coberto por doces natalinos e a casquinha com borda recheada de granulado colorido, Chocoball e castanha.

A Omma Beppi inovou, mais uma vez, nas coberturas da tradicional bolacha stroopwafel, com as opções de frutas cristalizadas, frutas vermelhas e uvas passas, ou com desenhos de temas natalinos, feitos com corante alimentício. Para fixar as estrelas e árvores de Natal, as bolachas recebem coberturas de chocolate meio amargo e branco, enfeitadas com glitter comestível.

Serviço

Natal de Holambra

Data: de 25 de novembro a 18 de dezembro, de sexta a domingo

Horário: sextas-feiras e sábados, das 16h às 24h, e aos domingos, das 16h às 23h

Ingressos – R$ 40 (meia-entrada) e R$ 80 (inteira), nas bilheterias, no site www.ingressorapido.com.br ou com os representantes informados no site www.nataldeholambra.com.br

Informações: www.nataldeholambra.com.br e pelo telefone (19) 3802-1499

Patrocinador: Coca-Cola FEMSA Brasil – por meio da marca Coca-Cola Sem Açúcar – e cervejas premium Estrella Galicia e Therezópolis

Apoio: Banco do Brasil e Prefeitura da Estância Turística de Holambra