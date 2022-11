Cia. de Teatro Musical Tatiana Gurgel oferece espetáculos gratuitos no Teatro Nelson Rodrigues

Nos dias 3 e 4 de dezembro, sábado e domingo, às 16h, o Teatro Nelson Rodrigues, na Vila Galvão, volta a receber espetáculos da Cia. de Teatro Musical Tatiana Gurgel. Os ingressos são gratuitos e devem ser trocados por 1 kg de alimento não perecível (exceto sal e açúcar) uma hora antes do início do espetáculo na bilheteria do teatro. Todos os itens arrecadados serão destinados ao banco de alimentos da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social do município.

No sábado, às 16h, o espetáculo Eu Não Sabia que Gostava de Musicais apresenta diversos trechos de musicais bastante conhecidos do grande público por meio do canto, da dança e da interpretação. Fazem parte do programa clássicos como A Noviça Rebelde, Hairspray, Les Misérables e Grease, além de obras mais atuais como A Bela e a Fera e Book of Mormon.

Já no domingo, também às 16h, o musical Avenida Q mistura bonecos e atores para criticar a sociedade contemporânea com humor, no melhor estilo Teatro de Fantoches.

O musical conta a trajetória de Princeton, um jovem recém-formado que vai morar na Avenida Q, um local simples e alegre, apesar dos problemas. Ele estabelece amizade com os vizinhos, moradores que, como ele, estão em busca de melhores condições de vida: o casal de noivos Brian e JapaNeuza (ele deseja ser comediante e ela é psicóloga), Nicky e Rod (companheiros de quarto), Trekkie (um monstro viciado em internet), Kate (uma linda professora) e o zelador Gary Colleman (astro da série Arnold, dos anos 1980). Princeton precisa enfrentar as dificuldades do cotidiano, não sabe como agir, mas conta com a companhia dos novos amigos.

A peça trata de temas como a descoberta do sexo e do amor, a homossexualidade, o racismo, o desemprego, a navegação na internet e a pornografia.

Diversidade e grandeza dos musicais

A apresentação dos musicais objetiva desmistificar o gênero e mostrar sua diversidade e grandeza. “Até mesmo quem diz não gostar de musicais ao embarcar nessa viagem percebe que há musicais para todos os gostos, do contemporâneo ao clássico, do rock às óperas”, conta a atriz Tatiana Gurgel.

Sob direção de Tatiana, o elenco de Eu Não Sabia que Gostava de Musicais conta com Amanda Albarello, Anna Belloli, Antônio Edson, Enrico Barranco, Estela Leicca, Felipe Neves, Gabriela Patrocínio, Gabriela Rescinio, Giovana Monteiro, Giovanna Novaes, Gustavo Mascari, Helena Belloli, Isabella Felipelli, João Pedro Santos, Letícia Lemes, Lucas Oliveira, Luis Freitas, Marcela Kriegel, Marcos Lira, Nivea Fazanaro, Paula Lampiasi, Raissa Galvão, Renata Borges, Thaís Berlanga, Vanessa Melo, Vivian Mei Sagawa e Wendel de Carvalho.

Em Avenida Q participam os atores Felipe Neves, Gabriela Rescinio, Giovanna Novaes, Gustavo Mascari, João Pedro Santos, Letícia Lemes, Lucas Oliveira, Luis Freitas, Marcos Lira, Paula Lampiasi, Renata Borges, Thaís Berlanga, Vanessa Melo e Wendel de Carvalho no elenco.

O espetáculo Avenida Q é uma iniciativa que conta com o apoio da Prefeitura de Guarulhos, que por meio da Secretaria de Cultura objetiva a circulação de atividades culturais nos espaços públicos da cidade.

O Teatro Nelson Rodrigues fica na rua dos Coqueiros, 74, Vila Galvão.

Para saber mais sobre a programação cultural em Guarulhos acesse https://www.guarulhos.sp.gov.br/agendacultural.