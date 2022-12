Guarulhos entrega prêmio Abdias do Nascimento a 21 personalidades negras

A Prefeitura de Guarulhos entregou na noite desta quarta-feira (30) o prêmio Abdias do Nascimento a 21 personalidades negras da cidade no Teatro Adamastor, no Macedo. A ação foi acompanhada por uma plateia de 130 pessoas e contou com a participação do subsecretário da Igualdade Social, Anderson Guimarães, e do vice-prefeito Professor Jesus.

O prêmio foi dividido em 13 categorias e foram laureados profissionais, empresários e pessoas comprometidas com boas práticas étnico-raciais, como o vice-prefeito e a vereadora Janete Rocha Pietá (categoria política), Elizeu Lopes Soares (segurança), Renée Oliveira (comunicação), Zinho Roberto Pereira dos Santos (esporte), Tainá Santos de Souza e Zezinho França (empresários), a professora Vanda Rosa e Maurício D. Melo (educação) e Luiza Xavier Owhaka (ações sociais antirracistas do 3º setor / sindicato).

A premiação homenageou também Cristiane Mota da Silva e Abner Laurindo (categoria saúde), Joad Lima, da Revista da Quebrada, e Del, do grupo Sambarockano (empreendedorismo), Denise Kogake Monteiro e Dione Michel Julio (jurídico), Vinícius Henrique dos Santos Tobias, do segmento evangélico, o candomblecista Ciazenu Keté (religiosidade), Demétrius Rocha, da Cooperativa Recicla Mais Guarulhos (ONG, cooperativa, associações), Monique Martins, do grupo Slam do Prego, e Osvaldo Alves (cultura).

A láurea foi criada em 2015 pela pedagoga e bacharel em direito Sandra Santos em homenagem ao escritor, político e professor Abdias do Nascimento, que lutou pela igualdade racial. Ela é entregue a personalidades que se destacaram por boas práticas étnico-raciais.

O evento faz parte da programação do Novembro Negro, promovido pela Subsecretaria da Igualdade Racial, integrante da Secretaria de Direitos Humanos.