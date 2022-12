Diversas atividades da GCM são apresentadas à população no calçadão da rua Dom Pedro II

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos promoveu uma exposição de seus serviços especializados e equipamentos no calçadão da rua Dom Pedro II, no Centro, nesta quarta-feira (7), em alusão à semana de aniversário de 462 anos do município, celebrado no dia 8 de dezembro. O objetivo é mostrar a evolução do órgão à população e informar sobre os variados patrulhamentos que o compõem.

Posicionados em fileiras, os carros e motocicletas da frota recentemente renovada da equipe de patrulhamento tático marcaram o cenário da exposição. Além dos veículos, foram apresentados itens utilizados no controle de distúrbios civis, armamentos de calibres não letais (de borracha), capacetes, caneleiras, escudos, granadas de efeito moral, gás lacrimogêneo e sprays de pimenta.

Os cães policiais Athos, Zoey e Troia também chamaram a atenção de centenas de pessoas às atividades, em especial das crianças, com um show de habilidades especiais e obediência aos instrutores. Após o êxito em saltos e nos desafios de faro e agilidade, eles foram recompensados com carinhos e brincadeiras da plateia.

Os adestradores aproveitaram o momento para falar aos transeuntes sobre as operações que têm apoio dos cães policiais, como a busca por pessoas desaparecidas, cadáveres e drogas, a imobilização de criminosos e o controle de aglomerações e tumultos.

O serviço fiscalizador de medidas protetivas da GCM, a Patrulha Maria da Penha, também atraiu pedestres com diversas informações voltadas ao atendimento de mulheres que sofrem agressões físicas, psicológicas, morais, sexuais e patrimoniais e ameaças de seus companheiros. Após serem apresentados à equipe, que efetua rondas 24 horas para proteger mais de 200 vítimas, receberam panfletos com contatos para realizar denúncias.

Dentre os números nos panfletos estão o telefone 180, da Central de Atendimento à Mulher, o 153, da GCM, e também o 2469-1001, do Centro de Referência de Atendimento às Mulheres em Situação de Violência Doméstica da Prefeitura, que fornece acompanhamento psicossocial e orientação jurídica gratuitos.