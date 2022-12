Guarulhos: uma cidade em evolução

Evolução. Uma palavra com amplo significado e que os guarulhenses devem começar a viver nos próximos anos. Mudanças nas mais variadas áreas que transformarão o município em uma cidade pensada para as próximas gerações.

A segunda maior cidade do Estado de São Paulo, com protagonismo nacional e reconhecimento internacional, poderá desfrutar de melhores oportunidades. Áreas como economia, saúde, educação, mobilidade urbana e sustentabilidade, somam projetos que abrirão possibilidades de trabalho, condições melhores de vida, criação de ambientes multiculturais, elevando o município a um novo patamar.

No entanto, esse crescimento acaba gerando grandes desafios, muitos observados atualmente, como um trânsito intenso, aquecimento global, poluição do ar, entre outros. Por isso, o planejamento se faz necessário.

Na área da mobilidade urbana a tão sonhada implantação do Metrô é a obra mais aguardada. Porém, a extensão da Linha 13-Jade da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) até a região do Bonsucesso, também abraçará uma parcela significativa da população. Igualmente a conclusão das obras do Trecho Norte do Rodoanel e do Trevo de Bonsucesso aliviarão o trânsito do viário municipal.

Na saúde novos hospitais e melhorias nas unidades existentes também proporcionarão mais qualidade de vida ao guarulhenses – população esta que também anseia por qualidade na educação de crianças e jovens responsáveis pela Guarulhos do futuro.

Com uma população de 1.404.694 habitantes, segundo dados recentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a economia também é um setor que merece destaque. Após a pandemia do coronavírus que abalou os setores econômicos, o município retomou neste ano os avanços com a chegada de novas empresas, investimentos daquelas já aqui instaladas e muitos projetos apoiados pela administração municipal alavancando o mercado guarulhense.

E não se pode pensar numa cidade evoluída sem que se discuta sustentabilidade. Reciclagem dos resíduos gerados, a correta destinação de cada um deles, o tratamento do esgoto gerado e a água que chega nas torneiras, tudo deve ser pensado e planejado para os próximos anos.

Nesses 462 anos de Guarulhos o HOJE destaca as principais ações planejadas que proporcionarão, não apenas qualidade de vida, mas resgatarão o orgulho de ser guarulhense.