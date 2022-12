Árvore de Natal de 22 metros de altura e cinco personagens que se movem sozinhos é instalada em Araras

Há exatos 50 anos, Wagner Francisco Baulé montou sua primeira árvore de Natal. Ele era um garoto de apenas quatro anos e ajudou seu pai, Vicente, com as lâmpadas incandescentes que eram utilizadas na época. Começava ali uma paixão pela data. Hoje, Wagner é mais conhecido como o artista completo e autodidata Guiné Baulé.

Utilizando a memória afetiva e a experiência com cenografia acumulada desde os tempos em que passava os dias nas coxias da antiga TVS, atual SBT, ele se tornou um especialista em transformar exposições em shows de inovação e encantamento. Sua obra mais recente pode ser vista na Praça Central Barão de Araras, no interior de São Paulo.

Trata-se de uma árvore de Natal, com 18 metros de altura, com traquitanas que permitem que ela alcance até 22 metros. Quando aberta, a árvore exibe um presépio com cinco personagens que se movem sozinhos.

A intervenção urbana foi contratada pela Prefeitura de Araras junto à Guiné Eventos e foi inteiramente idealizada e implementada pelo artista Guiné, que criou peças e elementos artísticos com design exclusivo.

“Nunca havia sido construída uma árvore de Natal dessa amplitude, autoportante e com um presépio mecatrônico em seu interior”, celebra Guiné Baulé.

A árvore possui 2,5 metros de diâmetro na base, conta com uma estrela de 60 centímetros na ponta e ainda proporciona uma intervenção iluminada em arvores naturais do entorno. Para isso, utiliza técnicas de light designer e micro lâmpadas de 3000k. O resultado encanta os visitantes. E agrega mais uma obra bem sucedida do artista, que desde 1987 encanta famílias inteiras com suas criações natalinas inovadoras.