Jovem casal empreende junto após curso do programa Mais Futuro

Ana Viana, de 22 anos, e Vitor Gabriel, 23, formam um casal unido na vida e nos negócios. Há pouco mais de 2 meses, os jovens moradores do bairro Ponte Alta abriram a pizzaria Viana Dark e, em pouco tempo, já desfrutam do sucesso nas vendas. Planejamento financeiro e conhecimento foram alguns dos fatores decisivos para os bons resultados iniciais, ambos adquiridos no curso de panificação e doces oferecido pela Prefeitura de Guarulhos no CEU Bonsucesso, através do Programa Mais Futuro.

O projeto da pizzaria já estava no papel, mas, de acordo com o casal, ainda faltavam alguns conhecimentos. “Nós aprendemos muito nesse curso. Os professores nos ensinaram, por exemplo, conceitos do ponto ideal da massa e decoração da pizza, que faz você ver e querer comer com os olhos. A qualidade que encontramos no curso é excelente”, relatou Ana.

Ana e Vitor literalmente colocam a mão na massa. Além de fazer a pizza, eles são responsáveis por toda a parte administrativa e de publicidade do estabelecimento. E todo empenho e dedicação antes e depois da abertura do empreendimento foram premiados em pouco tempo. De acordo com os empresários, mesmo neste período curto de existência, a pizzaria é uma das mais bem avaliadas no Ifood, app gratuito de entrega de refeições.

“Normalmente leva-se tempo para que um estabelecimento ganhe a estrela de super-restaurante. Nós conseguimos nestes dois meses estar entre os mais bem avaliados, com um número expressivo de pedidos por noite”, comentou Vitor.

Após tanto aprendizado e vivências que auxiliariam e encorajaram Ana e Vitor a abrirem um negócio, a administradora manda um recado que pode mudar a vida de qualquer pessoa.

“Ficamos tão empolgados após o curso, que já estamos em outros cursos do CEU e indicamos com toda certeza a qualquer pessoa. O serviço oferecido é igual ao de qualquer outro curso pago. Além disso, o corpo docente e a amizade com os alunos fazem a diferença durante o processo de aprendizagem”, conclui Vitor.

Mais Futuro

Através do Programa Mais Futuro, a Prefeitura de Guarulhos oferece mais de 20 mil vagas gratuitas em cerca de 200 cursos e oficinas em 14 polos de atendimento. A iniciativa é coordenada pela Secretaria de Educação, por meio do Programa Escola 360.