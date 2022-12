Afegãos recebem doações do Fundo Social de Solidariedade de Guarulhos

O Fundo Social de Solidariedade (FSS) de Guarulhos realizou nesta quarta-feira (21) a entrega de cem kits de higiene para os afegãos que estão no aeroporto aguardando acolhimento. O kit contém shampoo, condicionador, pomada para assadura, sabonete líquido ou em barra e repelente de insetos. Além disso, cerca de 50 brinquedos, como carrinhos e bonecas, foram distribuídos para as crianças que estão no local.

“Essas pessoas chegaram ao Brasil buscando uma vida melhor e, mesmo que estejam sem um acolhimento no momento, é importante que sejam atendidas e que tenham seus direitos preservados”, afirmou a presidente do FSS, Elen Farias.

Atendimento emergencial

De janeiro a novembro de 2022 a Prefeitura de Guarulhos, por meio do Posto Avançado de Atendimento Humanizado ao Migrante, atendeu mais de 1,8 mil afegãos que chegaram ao Brasil pelo aeroporto internacional. Eles desembarcaram no país com visto humanitário concedido pelo governo federal. Enquanto estão no aeroporto, a municipalidade garante a alimentação diária de todos com café da manhã, almoço e jantar, além de água e cobertores.