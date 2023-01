MIS realiza ‘Maratona Sexta-feira 13’ com sequência de filmes de terror durante a madrugada

O Museu da Imagem e do Som (MIS), instituição da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, retoma, na sexta-feira, 13/01, uma programação muito especial para os fãs do cinema de terror: a “Maratona Sexta-feira 13” .

O projeto, pausado em 2020 por conta da pandemia de Covid-19, consiste em exibir de madrugada, toda vez que o dia 13 cai em uma sexta-feira, filmes aterrorizantes, clássicos e contemporâneos, no auditório do MIS em São Paulo, com capacidade para 172 espectadores por sessão. Em 2023, a efeméride ocorrerá em apenas dois meses: janeiro e outubro.

Para este mês, foram escolhidos três filmes de terror cujo tema central é “crianças amaldiçoadas”. Na sexta-feira (13/01), a partir das 23h, serão exibidos os filmes “O anjo malvado” (1993), “Boa noite, mamãe” (2014) e “Hereditário” (2018). Nas três fitas, todas aclamadas pela crítica cinematográfica, são apresentadas crianças inocentes que revelam ser verdadeiros anjos perversos.

Os ingressos, nos valores de R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia-entrada), poderão ser adquiridos no site a partir de 06/01. Confira a programação e sinopse dos filmes:

23h | O anjo malvado

(dir.Joseph Ruben, 1993, EUA, 87 min, 16 anos)

Mark Evans (Elijah Wood) é um garoto que vai morar com parentes quando perde a mãe. Lá ele descobre que Henry Evans (Macaulay Culkin), seu primo, tem uma índole extremamente má e até mesmo homicida.

01h | Boa noite, mamãe

(dir. Veronika Franz e Severin Fiala Áustria, 2014, 100 min, 16 anos)

Uma família vive em uma residência isolada. Após uma cirurgia plástica, a mãe (Susanne Wuest) volta para casa e não é reconhecida pelos filhos gêmeos. As crianças, de nove anos, duvidam que a mulher de rosto coberto seja realmente sua mãe e a partir de então nada será como antes.

03h | Hereditário

(dir. Ari Aster, 2018, EUA, 126 min, 16 anos)

Após a morte da avó, a família Graham começa a descobrir informações sombrias sobre a sua matriarca. Com o crescente suspense tomando conta da casa, os herdeiros começam a explorar lugares mais escuros para escapar do infeliz destino que parece ser inevitável.

SERVIÇO

Maratona Sexta-feira 13 | Crianças maldiçoadas

Data e horário: a partir das 23h de sexta-feira (13/01)

Local: Avenida Europa, 158 – Jardim Europa – São Paulo/SP

Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia-entrada), disponíveis no site

Classificação: 16 anos