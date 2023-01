Primeira sexta-feira 13 do ano dá luz a dado alarmante: 21% da população de gatos nos abrigos possui coloração de pelos preta, tradicionalmente associada ao azar

A Petlove, com seu posicionamento ativista, compreende a importância de desconstruir os mitos e ressignificar a conotação negativa que envolvem os gatos pretos, em um movimento essencial para a defesa dos felinos. Em momentos como a sexta-feira 13, essa temática se torna ainda mais relevante já que, devido à desinformação e ao preconceito, os bichanos desta cor sofrem mais como vítimas da crueldade humana. Por isso, nesta semana, a marca – detentora do maior ecossistema pet do País – lança um combo de ações com o objetivo de provocar uma reflexão da sociedade no que diz respeito a esses animais.

A dinâmica das ativações foi construída a partir de um levantamento realizado com 18 ONGs, entre dezembro/2022 e janeiro/2023, pela Petlove. A pesquisa evidencia que, do total de bichanos para adoção, cerca de 21% possuem pelos na cor preta. Os dados ressaltam também que esses pets são – em sua maioria – abandonados ou resgatados em condições de maus tratos.

Neste cenário, a Petlove apresenta uma nova versão da campanha Black Cat Friday, premiada em 2022. A marca tem como objetivo se apropriar das sextas-feiras 13 – dia que costuma ser relacionado ao mau agouro – como momentos estratégicos do calendário, promovendo ações de cunho social e promoções em produtos e serviços relevantes para os gatos e seus tutores. Dessa vez, as ativações acontecem ao longo de toda a semana que marca a primeira sexta-feira 13 de 2023 (de 10 a 13 de janeiro).

Em parceria com a ONG brasileira Catland, a Petlove vai distribuir cupons de descontos relacionados a alguns dos bichanos que estão aguardando, na instituição, por uma família repleta de amor. Os vouchers trarão os nomes, focinhos e histórias de cada pet, como a Colin, uma gata timida com mais de 7 anos, e o Justin Alexander, um carinhoso gatinho com cerca de 4 anos e que sofre de Felv (leucemia felina). Além de incentivar a adoção dos bichanos pretos, os cupons vão oferecer até 50% de descontos em itens selecionados especialmente para felinos. Os tutores que adotarem os gatos pretos da Catland ganharão um ano de plano de saúde.

“Precisamos desconstruir os mitos que envolvem os gatos pretos – que nada têm a ver com azar ou má sorte. Isso só contribui para a disseminação do preconceito e, por consequência, dos maus tratos e abandono desses animais, que muitas vezes passam anos aguardando um novo lar nos abrigos, chegando até mesmo ao fim da vida sem nunca encontrar um tutor”, comenta Jade Petronilho, médica-veterinária e coordenadora de conteúdo da Petlove. De acordo com a Catland, os gatos pretos detém a segunda colocação de menos adotados na história da ONG.

A campanha de descontos da Black Cat Friday contempla rações, petiscos, medicamentos, vitaminas, produtos de higiene e limpeza, brinquedos, acessórios, caminhas, arranhadores, entre outros itens.

Além disso, para o período, a Petlove apresenta uma nova protagonista, Agatha, a gata conselheira, que será a porta-voz da ação de cunho social e da dinâmica de descontos relevantes para os tutores de gatos. Estrelado pela felina, o filme da Black Cat Friday, desenvolvido pela CP+B, endereça, de forma leve e bem-humorada, a importância da desconstrução dos mitos infundados que envolvem os gatos pretos e estará disponível nos canais oficiais da marca e nas redes sociais.