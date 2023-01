Blitz Motociclista Seguro registra 131 abordagens nesta terça-feira em Guarulhos

Na manhã desta terça-feira (24) foi realizada, em três pontos estratégicos de Guarulhos, mais uma edição da blitz Motociclista Seguro, ação que tem por objetivo a redução dos índices de acidentes e mortes na cidade. A operação ocorreu na estrada do Capão Bonito (Jardim Maria de Lourdes), na rua Dr. Washington Luís (Jardim Santa Francisca) e na saída para a rodovia Presidente Dutra no km 223 (viaduto Fioravante Iervolino). No total foram abordados 117 motociclistas e 14 motoristas de automóveis.

A operação foi realizada em conjunto pela Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana (STMU), Guarda Civil Municipal (GCM), Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Polícia Civil. As equipes registraram 48 autuações e seis motocicletas foram recolhidas por conta de documentação atrasada. A ação registrou ainda o bloqueio de três documentações por conta de infrações de trânsito.

“Neste ano o Código de Trânsito Brasileiro completa 25 anos de existência e sabemos que o documento com as leis que regem o trânsito possui punições severas, mas, mesmo assim, as mortes de motociclistas são um desafio para todos nós. As blitze têm o objetivo de mostrar que os agentes de segurança viária estão trabalhando em prol de um trânsito mais seguro”, disse o secretário de Transportes e Mobilidade Urbana, Luigi Lazzuri Neto.

Somente em Guarulhos, de acordo com dados do Observatório de Segurança Viária da Prefeitura, foram registradas 57 mortes de motociclistas em 2022.