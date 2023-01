Prefeitura intensifica a limpeza de ruas, avenidas e travessias de córregos após fortes chuvas

A Secretaria de Administrações Regionais (SAR) de Guarulhos intensificou nesta segunda-feira (30) a limpeza de ruas, avenidas e travessias de córregos por conta do forte temporal que caiu sobre Guarulhos no sábado (28). De acordo com dados da Defesa Civil municipal, a chuva no período de uma hora foi de 60 milímetros, o que corresponde a pouco menos de um terço da média prevista para todo o mês de janeiro.

Na região da Vila das Malvinas a travessia do Córrego Água Suja ficou abarrotada de resíduos como garrafas PET, madeira, galhos de árvores, entre outros. A avenida Guapé, na região do Jardim São João, que também sofreu com a enchente, passou por lavagem em toda a sua extensão.

“O volume de água que caiu sobre a cidade foi grande e por determinação do prefeito Guti iniciamos no sábado a limpeza dos pontos que sofreram com enchentes. Continuamos no domingo (29) e intensificamos nesta segunda. Vale ressaltar ainda o trabalho preventivo que temos feito, como o desassoreamento de córregos e a desobstrução e limpeza de bocas de lobo em diversas regiões que geralmente sofrem com as chuvas e que por isso não apresentaram problemas”, disse o titular da SAR, Bruno Gersósimo.