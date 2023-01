UBS Bambi muda de endereço a partir da próxima sexta-feira

A partir de sexta-feira (03) a UBS Bambi irá funcionar na rua Hibisco, 179, Parque Residencial Bambi. A medida visa a melhorar o atendimento à população da região. Já nesta terça-feira (31) a unidade estará fechada para a mudança e permanecerá assim até quinta-feira (02). Na sexta-feira reiniciará o atendimento no novo endereço.

Com a mudança para o prédio mais moderno a unidade contará com salas mais arejadas e em maior número e também com um espaço mais adequado para esterilização e almoxarifado, além da ampliação da recepção e dos sanitários. A UBS terá ainda uma sala de emergência acessível para ambulâncias. Toda a obra foi realizada pelo Departamento de Infraestrutura da Secretaria da Saúde.

A unidade conta com hoje com uma equipe de saúde da família e trabalha com um total de 29 servidores municipais, que atendem aproximadamente seis mil pessoas por mês.