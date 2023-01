Prefeitura de Guarulhos inaugura escola para 600 estudantes no Parque Cecap

Na manhã desta segunda-feira (30) a Prefeitura de Guarulhos inaugurou a EPG Yujie Hirata, no Parque Cecap, que irá atender cerca de 600 crianças da educação infantil. Moderna e com amplo espaço, a nova unidade escolar conta com 15 salas, sendo seis para o berçário, onde os alunos serão atendidos no período integral, e nove salas de aula para as turmas dos estágios I e II, além de três salas para banho e troca, solário, copa, cozinha, lactário, playground e banheiros acessíveis.

Para o prefeito Guti, entregar mais uma escola é um evento especial e motivo de muito orgulho. “Quando entregamos uma escola apostamos no futuro de Guarulhos por meio da educação, porque são as crianças que vão fazer a diferença e transformar o mundo. Não vamos medir esforços para que a cidade tenha mais escolas, porque entendemos que esse é o caminho da melhoria da qualidade de vida e de perspectivas mais promissoras para a vida de nossas crianças”, comentou.

Guti falou ainda sobre a participação da cidade no evento da Unesco em Cuba, na semana passada, no qual destacou ações de grande impacto da Secretaria de Educação de Guarulhos. “Nosso ensino é reconhecido não somente graças ao trabalho dos professores, agentes escolares e cozinheiros, mas também devido ao empenho de todo o time da educação, que realiza diariamente um esforço contínuo. Guarulhos é referência porque temos profissionais excelentes, dedicados e apaixonados pelo que fazem”.

O secretário de Educação, Alex Viterale, chamou a atenção para a alimentação escolar e para o fim do terceiro turno nas unidades escolares. “A Prefeitura de Guarulhos é uma das administrações municipais que mais investe na alimentação e reconhecida pela qualidade das refeições que chegam aos alunos. Nesta unidade os alunos do berçário serão atendidos no período integral e receberão cinco refeições por dia. Eliminar o terceiro turno é uma meta que vamos cumprir até 2024, pois o atendimento de qualidade das crianças é nossa prioridade”, disse.

Volta às aulas

Na próxima segunda-feira (6) mais de 121 mil alunos da Educação Infantil, do Ensino Fundamental e da Educação de Jovens e Adultos (EJA) das 272 Escolas da Prefeitura de Guarulhos retornarão às aulas após o período de férias escolares, além dos cerca de seis mil educadores.

Já nesta quarta-feira (1º) acontece o 1º Encontro de Educadores Mais Futuro. O evento propicia a professores, gestores, supervisores e outros profissionais que atuam na rede municipal e nos CEUs de Guarulhos um espaço formativo que possibilita iniciar reflexões sobre a proposta curricular da rede municipal de ensino, ao mesmo tempo em que permite vivenciar práticas culturais e inspiradoras que ensejem discussões para os momentos de acolhimento e planejamento nas escolas.

No dia 3 de fevereiro, sexta-feira, diretores, vice-diretores e coordenadores pedagógicos encontrarão pais e responsáveis nas unidades escolares para a reunião de pais e educadores. Essa atividade é o primeiro contato com a comunidade para apresentar as ações e os projetos do novo ano letivo.