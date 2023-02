Guarulhos ultrapassa 23 mil beneficiários do BPC-Loas no final do ano passado

A cidade de Guarulhos registrou até o mês de dezembro de 2022 um total de 23.426 beneficiários do BPC-Loas, benefício assistencial pago pelo INSS destinado a idosos e a pessoas com deficiência. Desse total, 8.899 são beneficiários do BPC Deficiente e 14.527 do BPC Idoso. O número representa um acréscimo de 2.517 beneficiários entre janeiro e dezembro de 2022, ou 12,03% a mais.

O BPC Idoso é oferecido a pessoas com mais de 65 anos que não contribuíram para a Previdência Social ou não alcançaram o tempo de contribuição suficiente para se aposentar. Já o BPC Deficiente atende pessoas com algum tipo de deficiência permanente que reduza a capacidade laboral ou cause outros impedimentos. O programa garante o pagamento mensal de um salário mínimo (R$ 1.302).

Como solicitar

Para ter acesso ao benefício é necessário fazer a inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) e que a família tenha renda per capita de até 25% de um salário mínimo (R$ 325,50 por pessoa da casa).

Após fazer a inscrição no CadÚnico o interessado deve solicitar o benefício junto ao INSS pelo telefone 135 ou pelo aplicativo Meu INSS.

Cadastro Único

Para se inscrever no Cadastro Único, atualizar informações ou solicitar benefícios é necessário procurar uma das unidades de atendimento assistencial listadas a seguir.

Central do CadÚnico (atendimento mediante agendamento)

Avenida Bom Clima, 425 – Jardim Bom Clima

Telefones: (11) 2408-7020 / (11) 2087-4270 / WhatsApp: (11) 99508-5210

Centro de Referência da Assistência Social (Cras)

Confira os endereços em https://www.guarulhos.sp.gov.br/centro-de-referencia-da-assistencia-social-cras

CadMóvel 1 – CEU Bonsucesso

Avenida Paschoal Thomeu, s/nº, Bonsucesso

Até 27 de março de 2023

CadMóvel 2 – ACM Cumbica

Rua Crato, 197, Vila Nova Cumbica

Até 31 de maio de 2023

CadMóvel 3 – CIC Marcos Freire

Estrada do Capão Bonito, 53, Conjunto Habitacional Marcos Freire

Até 28 de fevereiro de 2023

Van do CadÚnico – UPA Cumbica

Rua dos Jesuítas, 533, Cumbica

De 13 a 23 de fevereiro