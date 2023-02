Tarifa Social de Energia Elétrica beneficia mais de 72 mil famílias em Guarulhos

O benefício Tarifa Social de Energia Elétrica, que garante desconto na conta de luz para famílias em situação de vulnerabilidade, atingiu 72.415 beneficiários em Guarulhos em janeiro de 2023, o que representa um aumento de 59,64% em relação ao mesmo mês de 2022, quando 45.361 pessoas tinham direito ao benefício.

O secretário de Desenvolvimento e Assistência Social, Fábio Cavalcante, explica que a cidade tem alcançado números expressivos nesse benefício porque agora a concessão é feita automaticamente por meio das informações colhidas no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico). “Isso facilita demais. O munícipe não precisa procurar uma das nossas unidades para solicitar o benefício. Ele já é concedido quando constatamos que ele cumpre os requisitos”, disse.

A agilidade na prestação do serviço é fruto de uma parceria entre a Prefeitura de Guarulhos e a EDP São Paulo, com a presença frequente do atendimento móvel da concessionária nos eventos promovidos pela municipalidade, como os mutirões do CadÚnico e a ação de cidadania GRU Social.

Como funciona

Os valores de desconto são escalonados de acordo com o consumo de energia, sendo que quanto menor for o gasto energético, maior será o valor do desconto.

Confira abaixo os requisitos para solicitar o benefício

Família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal com renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo nacional;

Idosos com mais de 65 anos ou pessoas com deficiência que recebam o Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social (BPC), nos termos dos artigos 20 e 21 da lei 8.742/1993;

Família inscrita no CadÚnico com renda mensal de até três salários mínimos que tenha portador de doença ou deficiência (física, motora, auditiva, visual, intelectual ou múltipla) cujo tratamento, procedimentos médicos ou terapêuticos requeiram o uso continuado de aparelhos, equipamentos ou instrumentos que demandem o consumo de energia elétrica.

Para se inscrever no Cadastro Único, atualizar informações ou solicitar benefícios é necessário procurar uma das unidades de atendimento assistencial listadas a seguir:

Central do CadÚnico (atendimento mediante agendamento)

Avenida Bom Clima, 425 – Jardim Bom Clima

Telefones: (11) 2408-7020 / (11) 2087-4270 / WhatsApp: (11) 99508-5210

Centro de Referência da Assistência Social (Cras)

Confira os endereços em https://www.guarulhos.sp.gov.br/centro-de-referencia-da-assistencia-social-cras

CadMóvel 1 – CEU Bonsucesso

Avenida Paschoal Thomeu, s/nº, Bonsucesso

Até 27 de março de 2023

CadMóvel 2 – ACM Cumbica

Rua Crato, 197, Vila Nova Cumbica

Até 31 de maio de 2023

CadMóvel 3 – CIC Marcos Freire

Estrada do Capão Bonito, 53, Conjunto Habitacional Marcos Freire

Até 28 de fevereiro de 2023

Van do CadÚnico – UPA Cumbica

Rua dos Jesuítas, 533, Cumbica

De 13 a 23 de fevereiro