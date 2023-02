Programa ID Jovem emite mais de 17 mil carteiras somente em janeiro em Guarulhos

Um total de 17.440 carteiras do programa Identidade Jovem foram emitidas em Guarulhos no primeiro mês de 2023, o que representa um aumento de 37,51% em relação ao mesmo período de 2022 (12.682 carteiras) e de 88,11% em relação a janeiro de 2021 (9.271 unidades).

O documento dá acesso ao benefício de meia-entrada em eventos artístico-culturais e esportivos e também a vagas gratuitas ou com desconto de no mínimo 50% no valor da passagem no sistema de transporte coletivo interestadual.

O benefício é destinado a pessoas com idade entre 15 e 29 anos de famílias com renda mensal de até dois salários mínimos inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), com informações atualizadas há pelo menos 24 meses.

Cadastro Único

Para se inscrever no Cadastro Único, atualizar informações ou solicitar benefícios é necessário procurar uma das unidades de atendimento assistencial listadas a seguir.

Central do CadÚnico (atendimento mediante agendamento)

Avenida Bom Clima, 425 – Jardim Bom Clima

Telefones: (11) 2408-7020 / (11) 2087-4270 / WhatsApp: (11) 99508-5210

Centro de Referência da Assistência Social (Cras)

Confira os endereços em https://www.guarulhos.sp.gov.br/centro-de-referencia-da-assistencia-social-cras

CadMóvel 1 – CEU Bonsucesso

Avenida Paschoal Thomeu, s/nº, Bonsucesso

Até 27 de março de 2023

CadMóvel 2 – ACM Cumbica

Rua Crato, 197, Vila Nova Cumbica

Até 31 de maio de 2023

CadMóvel 3 – CIC Marcos Freire

Estrada do Capão Bonito, 53, Conjunto Habitacional Marcos Freire

Até 28 de fevereiro de 2023

Van do CadÚnico – UPA Cumbica

Rua dos Jesuítas, 533, Cumbica

De 13 a 23 de fevereiro