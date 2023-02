Melhor janeiro de todos os tempos no Hot Beach Parques & Resorts

Melhor, impossível. Assim como o destino Olímpia bateu recorde de turistas em 2022, com 3,5 milhões de visitantes, e iniciou 2023 muito bem, com janeiro considerado histórico pela Secretaria Municipal de Turismo, o Hot Beach Parques & Resorts, empresa do Grupo Ferrasa, superou todas suas expectativas: janeiro foi o melhor mês de todos os tempos para a hotelaria em taxa de ocupação dos quatro resorts do grupo, em número de visitantes ao parque aquático Hot Beach Olímpia e à Vila Guarani e também para vendas de frações imobiliárias do Hot Beach You, o novo resort do Grupo Ferrasa no modelo de multipropriedade.

Para Heber Garrido, diretor de Marketing e Vendas do Grupo Ferrasa, esse desempenho comprova a consolidação do destino Olímpia. “Não só Olímpia bateu recorde de visitantes em 2022. O parque aquático Hot Beach Olímpia, também. Cerca de um milhão de pessoas passaram pelo parque aquático e pela Vila Guarani no ano passado. Fomos o parque aquático que mais cresceu em visitação no Brasil e, pelo que sentimos em janeiro, estamos muito bem em 2023. Na hotelaria, as taxas de ocupação também foram recordes. É a consolidação do destino”, analisa.

Com duas novas áreas inauguradas em 2022, aliando investimentos e experiências, o parque aquático Hot Beach Olímpia fechou o ano com crescimento de público de 53%, na comparação com 2021. E já iniciou a construção de uma nova área kids e atrações para toda família, com inauguração prevista para julho de 2023, o que vai ampliar sua capacidade em 20%. “São essas ampliações e inovações, aliadas à oferta de produtos e serviços focados nas premissas da qualidade e atendimento, que garantem a fidelização e atração dos nossos clientes. Entendemos que 2023 será um ano de consolidarmos a estratégia e fortalecimento do parque Hot Beach Olimpia como um dos cinco melhores e mais visitados parques da América Latina”, projeta Brunno Teodoro, gerente do parque aquático.

Janeiro também foi espetacular para as vendas do Hot Beach You, o novo resort do Grupo Ferrasa no modelo de multipropriedade. “Encerramos 2022 com negócios fechados com 2.200 famílias que compraram frações do Hot Beach You. Janeiro foi espetacular e a expectativa para este ano é ainda melhor”, acrescenta Luiz Fernando Mathia, diretor de Residence Club do Grupo Ferrasa.

Carnaval

O Hot Beach Parques & Resorts está mobilizado para seguir conquistando recordes. “Estamos muito bem porque os nossos resorts já estão com 100% de ocupação para o Carnaval. Agora estamos focando na venda de pacotes para os próximos feriados prolongados e Semana do Consumidor. Temos novidades chegando para o parque aquático Hot Beach. Para breve, uma nova atração e, depois, a nova área kids.

Reestruturamos o time para atender o B2B e o setor de Alimentos & Bebidas, o que nos dará mais gás para seguir com números em alta”, completa Garrido.

Serviço

Reserva de hospedagem e ingressos para o Hot Beach Parques & Resorts no site hotbeach.com.br ou na Central de Vendas pelo telefone (17) 3279-1009 e WhatsApp (17) 3279-1111.