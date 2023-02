GCM de Guarulhos e PRF apreendem dois veículos por transporte clandestino no aeroporto

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos apreendeu e recolheu para o pátio um veículo Honda Fit e um Jeep Renegade por transporte clandestino de passageiros em uma operação conjunta com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) para fiscalizar o acesso ao Aeroporto Internacional, na rodovia Hélio Smidt. Em um dos carros havia um passageiro estrangeiro, da Índia, que corria o risco de ser extorquido no caminho.

A GCM alerta os usuários de transporte particular para que não aceitem ofertas fora dos aplicativos, já que podem ser golpes para ludibriar passageiros com falsas vantagens e benefícios. Muitas vezes, esses motoristas não possuem cadastro no município ou documentação regular do carro, o que gera uma série de riscos à vida e à segurança dos passageiros.

As operações conjuntas com o município para a fiscalização do transporte clandestino nessa região ocorrem na área externa do aeroporto. Na parte interna, onde também ocorrem as abordagens, a responsabilidade é da concessionária GRU Airport.