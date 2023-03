Semana da Água movimenta escolas públicas de Guarulhos para ações de conscientização socioambiental

Na Semana da Água, até o dia 24 de março, as escolas públicas E.E. Victor Civita e E.E. Professora Zilda Romeiro receberão o projeto “Brincar para Sanear”, idealizado pelo Instituto Trata Brasil, entidade que é referência em saneamento no Brasil. O objetivo do projeto é fomentar a educação ambiental, por meio de ações lúdicas, com foco em abastecimento de água e esgotamento sanitário para escolas de todo o país, impactando não apenas os estudantes do Ensino Fundamental, mas também os profissionais das escolas, a comunidade escolar e os pais dos alunos.

A ação conta com a parceria da Water.org, organização que há mais de 30 anos trabalha para

promover o acesso à água potável e saneamento básico por meio da inclusão financeira e fomento do Microcrédito; e com o apoio da Cummins – líder global em tecnologia de energia, que possui sua sede na região de Guarulhos, e incentiva são uma corporação de segmentos de negócios complementares que projetam, fabricam, distribuem e atendem a um amplo portfólio de soluções de energia, através do consumo sustentável de água, por meio de parcerias especializadas e educação ambiental.

Dados da UNICEF divulgados em 2020 mostram que 39% das escolas no Brasil não dispõem de

estruturas básicas para lavagem de mãos. De acordo com o Painel de Saneamento Brasil do

Instituto Trata Brasil, a partir de dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento

(SNIS), a região de Guarulhos apresenta bons índices de acesso à água, com 100,0% de sua

população atendida; e rede de coleta de esgoto disponível para 92,3%. Contudo, apenas 10,2%

do esgoto referido à água consumida é tratado e o município ainda conta com 43% de índice de

perdas na distribuição.

As atividades do Brincar para Sanear em Guarulhos serão realizadas com a coordenação de

profissionais do Instituto Trata Brasil, como já ocorreu em outros estados brasileiros, como São

Paulo, Bahia, Ceará, Tocantins e Pará.

A primeira escola que receberá o projeto será a Escola Victor Civita, nos dias 20 e 21 março, Entre

os dias 22 e 24 de março as ações acontecem na Escola Estadual Profª Zilda Ribeiro. Ao todo,

serão conduzidas 14 apresentações para cerca de 1.030 alunos.