Corporação Andina de Fomento realiza visita para acompanhar avanços das obras do Viva Baquirivu

A Prefeitura de Guarulhos e integrantes da Corporação Andina de Fomento (CAF) estiveram reunidos durante esta semana para uma visita de campo e acompanhamento dos avanços das obras do Programa de Macrodrenagem de Controle de Cheias do Rio Baquirivu-Guaçu. Foram feitas também reuniões de coordenação.

Por determinação do prefeito Guti, uma nova comissão de trabalho será incorporada ao grupo de gestão existente para o acompanhamento da próxima fase do Viva Baquirivu, nome oficial do programa.

Essa foi a sexta visita de acompanhamento da CAF, responsável pelo aporte financeiro de US$ 96 milhões (aproximadamente 480 milhões de reais) para a realização de obras no rio Baquirivu e de infraestrutura nos bairros da região.

Missão da CAF

Na manhã desta sexta-feira (24) uma reunião de conclusão e alinhamento dos próximos estágios aconteceu no auditório do Paço Municipal com a presença do prefeito Guti. “Agradeço a confiança da CAF nesse projeto, que vai impactar positivamente a vida dos guarulhenses. São obras complexas, mas estamos trabalhando forte pela conquista das licenças necessárias para as próximas etapas”, enalteceu.

Uma visita de campo foi feita na manhã de quinta-feira (23). A equipe da CAF, acompanhada de técnicos e secretários da Prefeitura, esteve nas proximidades dos terminais 2 e 3 do aeroporto internacional, nas obras em andamento da avenida Lauro Gusmão, no corredor de ônibus da rua Jamil João Zarif, no corredor de ônibus da avenida Papa João Paulo I, em Cumbica, e no córrego Cocho Velho, cuja canalização foi iniciada.

Ainda na tarde de quinta-feira, um encontro de alinhamento com os executivos da CAF foi realizado sob o comando do secretário municipal de Governo, Edmilson Americano. “Temos vários projetos importantes acontecendo na cidade, e o Viva Baquirivu é fundamental para Guarulhos. Estamos trabalhando em sintonia com nosso secretariado e a CAF para intensificar as obras”.

A visita, que começou com uma reunião de coordenação no Paço Municipal na quarta-feira (22), foi positiva, de acordo com Julio Carrasco, executivo principal da CAF. “Agradecemos a atenção do prefeito e sua equipe nesses dias de visitas. Temos total confiança na Prefeitura e somos parceiros”.

Também participaram da visita o secretário de Obras, Francisco Carone, o secretário de Meio Ambiente, Thiago Surfista, o secretário de Habitação, João Darcio, o secretário de Desenvolvimento e Assistência Social, Fábio Cavalcante, o secretário da Fazenda, Ibrahim El Kadi, o secretário de Justiça, Airton Trevisan, o coordenador-geral do programa Viva Baquirivu, Jair Alexandre, a executiva principal de ação climática e ambiente da CAF, Cecília Guerra, e o diretor de Infraestrutura Urbana, Projetos de Água e Saneamento da CAF, Paulo Rodrigues.