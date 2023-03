Domingo tem Oficina de Danças Circulares no Bosque Maia

Neste domingo (26) a Secretaria da Saúde de Guarulhos promove mais uma edição da Oficina de Danças Circulares no Bosque Maia. A atividade é aberta ao público e acontece das 10h às 12h na Tenda Verde do Bosque Maia, na avenida Paulo Faccini, Centro.

Como tradição do último domingo de cada mês, o programa Movimenta Saúde e os focalizadores de Guarulhos realizam a ação a fim de elevar a qualidade de vida dos munícipes ao oferecer espaços de promoção da saúde, valorizar particularidades e abranger públicos heterogêneos de diferentes faixas etárias.

Nas danças circulares os participantes são instruídos a dançarem juntos, em círculos, internalizando os movimentos, liberando a mente, o corpo e as emoções. Por meio do ritmo, da melodia e dos movimentos, os integrantes da roda são estimulados a respeitar, aceitar e honrar as diversidades.

Em alusão ao Março Lilás, o mês de conscientização e combate ao câncer de colo do útero, esta edição da oficina destaca ainda a importância das mulheres manterem cuidados integrais com a saúde com o objetivo de prevenir doenças e consolidar hábitos saudáveis.

Danças circulares no município

Segundo a focalizadora e gerente do Centro Multiprofissional de Práticas Integrativas e Complementares da Saúde (Cempics), Denise Antunes, as danças circulares de Guarulhos se destacam pela diversidade de integrantes. “Trata-se de uma atividade acolhedora, que traz benefícios e favorece novas relações sociais. Além disso, nutre uma relação harmoniosa dentro do principal parque da cidade e reafirma a ética das danças circulares, que é a inclusão social”, disse.

Ainda segundo Denise, as danças circulares de Guarulhos se consolidaram como um espaço de encontro mensal e, desta forma, o trabalho desempenhado pelas focalizadoras do município tem atraído não apenas guarulhenses, mas também pessoas de outras cidades, estados e países. A experiência foi relatada no livro O Ser Dançante e o Espaço que Dança – Danças Circulares no Espaço Público do Estado de São Paulo, de Marcos Paulo Alves.