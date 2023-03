Pet Day agita Guarulhos com feira de adoção e desfile para os animais de estimação

Se os finais de semana são dedicados ao lazer, nos dias 25 e 26 de março, o Internacional Shopping, localizado em Guarulhos, dedica sua atenção para a diversão dos pets. O empreendimento promove o Pet Day, a partir das 14h, com uma arena dedicada aos animais de estimação, que terão vacinação, microchipagem, desfile pet e brindes.

Além disso, em parceria com a instituição DPAN- departamento de Proteção Animal, também será possível adotar mais um pet ou chamar um amigo para poder contribuir com a causa.

Além disso, a Prefeitura de Guarulhos, e as marcas Pille Pet e Mania de Bicho também apoiam o evento que visa construir um ambiente tranquilo para todos os visitantes “Nós não só buscamos nos aproximar dos nossos clientes, mas também consideramos a oportunidade de apoiar uma causa nobre: a adoção de animais. Dessa forma, podemos levar mais felicidade aos lares e ajudar as famílias a crescerem com seus novos companheiros de estimação!”, afirma Edelcio Cazelato, Superintendente do Internacional Shopping.

A ação Pet Day é gratuita para todos os visitantes e frequentadores do empreendimento. Para mais informações, acesse o site do Internacional Shopping.

