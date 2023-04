Calendário turístico diversifica público e quebra conceito de baixa temporada em Brotas

O tradicional carnaval de rua de Brotas voltou com força em 2023, após um hiato de dois anos por causa das medidas restritivas. A folia, que movimenta a cidade, registrou um crescimento de 50% na atividade turística, o melhor desempenho para um mês de fevereiro em toda a série histórica.

O levantamento, que existe desde 2016 e é realizado pela Secretaria de Turismo, aponta que o ISS (Imposto Sobre Turismo) específico do setor – que contempla a movimentação de hotéis, ecoparques e agências de turismo saltou de R$ 206 mil, em 2022, para R$ 308 mil neste ano.

Resultado expressivo também quando avaliado o desenho nos dois primeiros meses. De R$ 473 mil, houve um salto para R$ 636 mil nos anos comparados – um aumento de 34%.

Diversificar experiências e ampliar o leque de público é o objetivo para posicionar a cidade como referência em atrativos na natureza. Já conhecida como “capital nacional do turismo de aventura”, Brotas é também um dos destinos desejados pelo viajante que busca conforto, uma boa recepção para o animal de estimação, que passa a ser integrante da viagem e requer cuidados, até “mimos” durante sua estadia.

“Empreendedores locais revolucionaram os seus serviços à medida que a demanda e necessidades específicas se tornam mais presentes, a exemplo da hospedagem e de espaços pet friendly. Fato é que Brotas mostra que é uma cidade de muitas tribos, que amplia a cada ano o seu calendário turístico com eventos esportivos, culturais, até encontros de antigomobilistas e motociclistas”, comenta Fabio Pontes, secretário de Turismo.

É esta diversificação de atrativos e a chegada de mais empreendimentos que tem afastado de Brotas a demanda ociosa do que era a baixa temporada. Se antes as atividades de água, como rafting e boia cross, eram os principais chamarizes de público, atualmente, hotéis e ecoparques seguem com movimentação aquecida todo o ano. “Hoje temos competições esportivas de triatlon, maratonas, entre outros eventos que mantêm nossa rede com uma alta taxa de ocupação”, afirma.