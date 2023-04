Pousada Quatro Estações de Pinhal tem pacotes atrativos para curtir o feriadão de Tiradentes em meio às montanhas

Para quem está em busca de tranquilidade, contato com a natureza e romantismo, mas ainda não decidiu o destino para curtir o feriadão de Tiradentes, a dica é Santo Antônio do Pinhal, a 172 km de São Paulo. Agora no outono, o clima já começa a ficar ameno e a cidade ganha um charme muito especial com a mudança de cores das árvores, reforçando uma atmosfera europeia que está presente, inclusive, na arquitetura local.

A cidade está encravada no coração da Serra da Mantiqueira, cercada por montanhas, com fauna e flora preservadas. A arquitetura possui forte influência da cultura europeia e oriental, comunidades presentes na região. O clima agradável, aliado aos componentes arquitetônicos, criam uma atmosfera bucólica e romântica para os visitantes e garantem um charme único para a cidade do Santo Casamenteiro.

Em termos de hospedagem, a Pousada Quatro Estações de Pinhal é uma das melhores opções. Aconchegante, charmosa e intimista, a pousada oferece chalés confortáveis, distantes uns dos outros para preservar a privacidade dos hóspedes e muitos com vistas lindas para as montanhas, banheira de hidromassagem e teto solar retrátil. O café da manhã ganha destaque pela variedade e sabor dos itens, muitos produzidos dentro da própria pousada ou por produtores da Serra da Mantiqueira.

Para o feriado de Tiradentes, os pacotes de 3 diárias para casal, de 20 a 23/04, de quinta-feira a domingo, têm tarifas variando a partir de R$ 2.994, com café da manhã incluso. A pousada ainda oferece serviços opcionais de decoração romântica e massagem relaxante nos chalés, mas o serviço precisa ser agendado com antecedência. Vale destacar que a Pousada Quatro Estações de Pinhal é pet friendly. Para os filhos peludos, a diária custa R$ 40. São aceitos cães de pequeno e médio porte. Em caso de dúvidas sobre o tamanho do seu pet, verifique com a equipe da pousada antes de fazer a sua reserva.

O que fazer para relaxar em Santo Antônio do Pinhal

No centro da cidade, os turistas podem visitar a igreja da Matriz, o Mirante, a fonte de Santo Antônio – com uma bica de água fresca que desce das montanhas. Ainda é possível conhecer diversas lojinhas de presentes, guloseimas e até mesmo obras de arte de alto nível – a cidade abriga diversos artistas de renome internacional, inclusive o museu a céu aberto Odette Eid.

Os viajantes também adoram visitar a antiga Estação de trem Eugênio Lefèvre, ainda em atividade, onde se pode tomar um delicioso café e provar o famoso bolinho de bacalhau. A poucos metros da estação, dá para apreciar o Mirante Nossa Senhora Auxiliadora, com vista panorâmica para três cidades do Vale do Paraíba: Taubaté, Pindamonhangaba e Tremembé.

Como as principais atrações de Santo Antônio do Pinhal estão ligadas direta ou indiretamente à natureza, os visitantes podem fazer trilhas com diversos graus de dificuldade, conhecer bosques, rios, cachoeiras e nascentes, sendo a principal delas a Cachoeira do Lajeado. Mas, sem dúvida alguma, o Pico Agudo é cartão postal da cidade e um passeio indispensável.

Com aproximadamente 1.700 metros de altitude, o Pico Agudo sempre deslumbra os turistas com a beleza da vista de 360°, de onde se pode contemplar as montanhas da Serra da Mantiqueira, Sul de Minas e Vale do Paraíba. Também é possível assistir diversos praticantes de Asa Delta e Parapente realizando voos no local. E, se você for aventureiro e quiser experimentar a sensação de ganhar os céus da cidade, há diversas agências locais que agendam voos com instrutores preparados.

Bistrô Seu Beneditú: gastronomia regional

Para os amantes da boa mesa, vale a pena saborear as delícias do Bistrô Seu Beneditú, instalado dentro da Pousada Quatro Estações de Pinhal. Aberto aos hóspedes e ao público em geral, a gastronomia do Bistrô privilegia ingredientes orgânicos produzidos na cidade e na Serra da Mantiqueira. O Bistrô Seu Beneditú está aberto diariamente, das 12h30 às 16h para almoço e das 19h às 22h para jantar. Para verificar o cardápio, basta acessar o site da Pousada Quatro Estações de Pinhal.

Sobre a Pousada Quatro Estações de Pinhal

A Pousada Quatro Estações de Pinhal possui o Bistrô Seu Beneditú, 10 chalés com estacionamento, Wi-Fi, lareira, frigobar, telefone, DVD, TV a cabo com mais de 100 canais, cama Queen Size e banheiros equipados com secador de cabelo. No que se refere ao lazer, a Quatro Estações de Pinhal oferece uma jacuzzi aquecida e uma piscina, salão de jogos e uma confortável sala de estar.

Para mais informações e reservas acesse www.pousada4estacoesdepinhal.com.br ou ligue (12) 3666-2260 ou envie mensagem para o WhatsApp (12) 99198-0944.