Casa Regaleira Hotel Boutique tem vagas para aproveitar o feriado de Tiradentes com requinte e luxo em Campos do Jordão

A Casa Regaleira, hotel focado em sofisticação, requinte e luxo, é opção para quem deseja aproveitar o feriado prolongado de Tiradentes em uma das cidades mais charmosas do interior paulista: Campos do Jordão. Os hóspedes vão encontrar aconchego e exclusividade a apenas 170 km de São Paulo. Os pacotes para casal, de 20 a 23/04, têm tarifas variando a partir de R$ 4.752, incluso café da manhã e chá da tarde.

Construída em estilo alpino, a Casa Regaleira é um Hotel Boutique cercado pelas belezas naturais e pelo clima das montanhas da Serra da Mantiqueira. O objetivo é proporcionar uma experiência de hospedagem inesquecível, com excelência e pertinho da capital.

Com 10 suítes inspiradas em cidades europeias, a Casa Regaleira oferece enxoval de alto padrão, toalhas 100% em algodão egípcio, além de travesseiros de plumas de ganso e amenities da Trousseau. A estrutura de lazer conta com áreas comuns em um delicioso e amplo jardim, salão de jogos, sala de estar e um SPA.

Ambiente pensado para trazer paz e tranquilidade

A atmosfera da Casa Regaleira foi toda planejada para proporcionar aos hóspedes momentos de tranquilidade e prazer em Campos do Jordão, mas, é claro, com um toque especial de sofisticação e requinte, característicos de um hotel boutique. O clima de paz e relaxamento estão presentes tanto na decoração intimista das áreas internas quanto nas áreas externas.

Na área interna, vale destacar que o SPA é um dos diferenciais, com decoração refinada, aconchegante e uma linda vista para os jardins. São oferecidos serviços opcionais de massagem, hidratação e escalda pés, que precisam ser agendados com antecedência. Na área externa, o jardim é uma joia do hotel Boutique, cujo paisagismo reflete a influência europeia da região, mas com as cores vibrantes das flores brasileiras.

Café da manhã exclusivo é um destaque

Um dos orgulhos da Casa Regaleira é o tradicional café da manhã. Ao estilo slow food, o café da manhã é servido em todo o período da manhã, respeitando os horários de cada hóspede, de modo que todos os itens sejam preparados na hora e individualmente. Com receitas exclusivas, os hóspedes vão saborear pães caseiros, sucos naturais, saladas de frutas, waffles, doces, entre outras delícias. Tudo fresquinho e personalizado, com receitas próprias.

Para mais informações e reservas, acesse www.casaregaleira.com.br, ligue (12) 3663-3968, mande uma mensagem no WhatsApp (11) 97376-0303 ou no Instagram @casaregaleira.