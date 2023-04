São Sebastião: Uma gigante a ser desbravada

São Sebastião muito além do que se vê. Um dos destinos turísticos mais completos do estado de São Paulo, a cidade oferece roteiros ainda pouco explorados pelos turistas, com opções que estão nas praias, algumas pouco conhecidas, mas também na serra, onde estão aventura, natureza preservada e belas paisagens. Muito mais que Camburi, Maresias, Guaecá ou Juquehy, pontos bastante conhecidos, São Sebastião soma 53 praias distribuídas por 120 quilômetros do município, ligadas, principalmente, pela SP-55 – Rodovia Doutor Manuel Hipólito do Rego.

De Boraceia a Canto do Mar, há muito a ser desbravado pelo turista que decide conhecer os encantos desta parte do Litoral Norte. Dúvida maior é qual das praias escolher para ficar. Cada uma tem seu encanto, sua beleza particular. Além de seus atrativos para diferentes propostas de experiências turísticas. Juquehy e Praia Preta, por exemplo, uma bem pertinho da outra, se definem pelo lazer em família ou amigos que pretendem passar o dia entre o guarda-sol e o banho de mar.

Maresias e Camburi dão onda para o surfe, enquanto a praia das Cigarras é uma pequena extensão de areia de plena tranquilidade, ideal para o refúgio. No bairro do São Francisco tem o píer onde pescadores se reúnem e também é um lugar ideal para contemplar o mar.

Do guarda-sol à aventura

Mas nem só de praia vive o turista de São Sebastião. Há muita vida além da orla. As atividades de aventura, como trilhas de diferentes níveis de acesso – daquelas que dá para levar criança, até as que exigem mais experiência no hiking, atividades radicais que passam pelo rapel, voo livre, surfe e o slackline, por exemplo. A aventura também é garantida dentro d’água, com instruções para mergulho scuba em águas mais profundas, e para curtir a vida marinha do raso no snorkelling ou, ainda, o turismo náutico, com saídas para passeios de lancha e escuna todos os dias tanto para o roteiro das ilhas como no canal de São Sebastião.

Contemplar, se conectar com a natureza é mais uma experiência que dá ao turista a certeza de ter feito a escolha certa do destino. A observação de pássaros na área do Parque Estadual Serra do Mar é um atrativo bastante procurado por ser um reduto já conhecido de birdwatchers à procura da imensa variedade de espécies que ocorrem neste bioma.

Mas tem também bicho bem maior para ser avistado na natureza. A estrela do turismo de contemplação já tem data e hora para chegar. Em breve, entre maio e junho, começa a temporada de observação de baleias, um espetáculo que pode ser assistido de solo firme, ou ainda, de camarote, em pleno mar, nas embarcações que fazem passeios guiados.

Mas, se a proposta realmente é relaxar, tem ainda a São Sebastião Zen. Institutos e até mesmo hotéis oferecem spa, massagem, terapias holísticas, além de aulas de yoga e até sessões de sound healing. À noite, de bares e baladas a restaurantes temáticos, também não faltam opções de diversão e boa gastronomia para todas as propostas e orçamentos.

São Sebastião para todos

É essa variedade de atrativos que faz de São Sebastião uma gigante do turismo e levou um grupo de empresários do setor a se mobilizar para elevar o potencial turístico da cidade: as dezenas de praias, as experiências em natureza, o contato com a história desde as aldeias indígenas remanescentes até o período da colonização, que tem entre as suas marcas os canhões apontados para o mar.

No período em que completa 60 dias de um evento climático excepcional, a cidade volta a receber a movimentação de público habitual, mas os dias de espera tiveram um saldo positivo para a cidade, gerando uma mobilização e fortalecimento da cadeia de produtos e serviços turísticos.

Membros do Conselho Municipal de Turismo (Comtur) articulam uma série de iniciativas, incluindo a formação de um grupo com mais de 120 empresários, para viabilizar ações para dar maior visibilidade às atrações que muitos turistas, focados em praia e em viagem de curto período, acabam por desconhecer. “Nosso foco é mostrar aos visitantes que é possível, seja em uma curta estadia ou em um período mais prolongado, vivenciar experiências que nunca imaginaram que São Sebastião tem a oferecer. Temos uma rede de serviços e atrativos de excelência construída em torno das belezas naturais, da atmosfera histórica e das raízes dos povos caiçaras”, explica Thiago Bertassoni, empresário do setor de turismo de receptivo e um dos integrantes do Conselho Municipal de Turismo.