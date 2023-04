Festival Sabores da Montanha reunirá 61 restaurantes de 27 cidades de SP e MG

Ao menos 61 estabelecimentos participarão do 1º Festival Gastronômico Sabores da Montanha, que será realizado entre os dias 2 de junho e 30 julho. O número, porém, poderá aumentar, já que as inscrições se encerram à meia-noite desta sexta-feira, 28 de abril, sem novos prazos para prorrogação.

Os estabelecimentos estão situados em 27 municípios da Serra da Mantiqueira paulista, Serra da Bocaina, Vale Histórico e Sul de Minas Gerais. O estado de São Paulo tem 10 cidades participando com 23 restaurantes, enquanto Minas Gerais possui 17 cidades e 38 estabelecimentos inscritos.

A relação de todos os participantes do festival pode ser acessada pelo site oficial do evento: https://saboresdamontanha.com.br no menu “participantes do festival”. Nele o público poderá conferir as fotos dos pratos, ficha técnica, ingredientes e informações de contatos. As inscrições podem ser feitas por meio deste link: https://saboresdamontanha.com.br/formulario-de-inscricao/.

Entre os estabelecimentos irão participar restaurantes, hamburguerias, pizzarias, cervejarias artesanais, cafeterias, docerias, pastelarias, foodtrucks, sorveterias, vinícolas e até pousadas com pegada gastronômica.

Uma das características dos chefs é a apresentação de iguarias típicas da Mantiqueira ou de Minas Gerais no festival, valorizando também os produtores artesanais locais.

O Empório Portão de Cambuí, localizado na cidade de Cambuí (MG), por exemplo, criou o Combo de Pão com Linguiça, que acompanha vinagrete, rúcula, queijo muçarela, batata frita e um refrescante suco natural de laranja. A linguiça é produzida em Bragança Paulista (SP).

Sua loja física comercializa diversos produtos derivados do leite, como doces, tabletes, pastosos, além de sua linha especial e a marca Amor de Minas, focada em doce de leite.

Outra casa que escolheu a linguiça como elemento especial do prato é o Don Fonseca Burger & Grill, de Andradas (MG). A Linguiça Cuiabana é um dos pratos mais pedidos. Para criá-lo, o Chef Ramon Fonseca selecionou uma suculenta e saborosa linguiça cuiabana de produção local, grelhada na parrilla argentina, recheada com queijo coalho. O prato acompanha molho chimichurri especial da casa e baguete com queijo parmesão.

Quem for ao local para saborear essa iguaria imperdível, encontrará vários ambientes, internos e externos, clima harmonioso, aconchegante e música ao vivo. Quem preferir saborear o prato ao ar livre, poderá sentar-se ao parklet.

Hamburguerias

As hamburguerias terão presença marcante no festival. Em Caxambu (MG), a Boi Ralado Hamburgueria, especializada em sanduíches artesanais, inscreveu o Sanduíche Boi Ralado, que é montado com pão de batata, maionese da casa e hambúrguer artesanal de 150g.

Para que o lanche ganhasse ainda mais sabor, Priscila Oliveira, que criou o prato, acrescentou queijo muçarela, bacon, maionese de bacon, onion rings regadas com molho, barbecue e rúcula.

Queridinhas dos brasileiros, as pizzas também terão representantes no festival. Diversas pizzarias criaram estilos diferenciados, mesclando entre as tradicionais e as agridoces. De Piranguinho (MG), a Pizzaria do Filipe apostou em uma combinação interessante. Criou a Pizza de Lombo Artesanal com Abacaxi.

Rose Brito, criadora da pizza, acrescentou generosas fatias de lombo artesanal de fabricação própria a partir de um defumador caseiro. Além disso, a pizza, assada no forno à lenha, inclui um delicioso doce de abacaxi feito com muito capricho. A pizza é ainda finalizada com requeijão Scala, o que confere um sabor final e a leveza que a pizza precisa.

Outra pizzaria com uma proposta bastante interessante é a Nápoles, de Cambuí (MG). Aproveitando a estação propícia para a colheita dos pinhões, ela criou a Pizza de Pinhão ao Pesto.

A autora Lauren Maria Ferreira produziu a pizza com muçarela de búfala, pinhão cozido, pesto de manjericão e manjericão fresco. Ela é vendida por fatia. A Pizzaria Nápoles também possui outra unidade na cidade de Camanducaia (MG).

O 1º Festival Gastronômico Sabores da Montanha tem patrocínio da Azul Pagamentos e Revista Travel for Life, com apoio institucional do Portal Hora Campinas, Portal Turismo Sul de Minas e Associação Comercial, Industrial e Rural de Andradas (MG).

Grupo Sabores

A Sabores da Montanha, organizadora do festival, pertence ao Grupo Sabores, uma associação formada por empresários do setor gastronômico que objetiva a divulgação e valorização da gastronomia típica da Serra da Mantiqueira. O grupo também gerencia a Sabores da Praia, que reúne os quatro municípios do litoral norte de São Paulo (Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba), além da Sabores Rio, que contempla a cidade do Rio de Janeiro e os municípios litorâneos do estado.

CONHEÇA TODOS OS RESTAURANTES PARTICIPANTES

SÃO PAULO

Bananal: B de Bocaina, Habeas Corpus, Vale das Cachoeiras, Fazenda Mangueira e Santa Prosa

Campos do Jordão: Secreto Luxury

Cunha: Espaço Drão Restaurante e Ateliê, Kallas da Serra, Bethlehem, Restaurante do Gnomo

Espírito Santo do Pinhal: Empório Bacchi, Vinícola Guaspari

Queluz: Queijaria Santa Vitória

Santo Antônio do Pinhal: Pousada Quatro Estações

São Bento do Sapucaí: Vinícola Santa Maria

São Francisco Xavier: Casa da Bella, Destilaria Alquimistas da Serra, João de Barro Restaurante, Quintal da Prosa, BrewPub SP-50-BIER, Villa K2

São José do Barreiro: Rancho Gastronomia

Silveiras: Trempe Restaurante

MINAS GERAIS

Andradas: Casa Geraldo, Don Fonseca Burger & Grill, Minas Coffee Cafeteria, Pizzaria Tradicionalle, Soberano Steak House, Taverna Restaurante, General Beer, Pastelaria Mercadão, Casa do Vinho, Restaurante Rio Branco

Bom Jardim de Minas: Rancho Mineiro

Cambuí: Empório Portão de Cambuí, Pizzaria Nápoles

Caxambu: Embrasa, Boi Ralado

Cristina: Vendinha Cafeteria e Gastrobar

Extrema: Tulha da Serra

Gonçalves: Flor de Zucca, Fogo Aberto Restaurante, Odara Cervejaria, Restaurante Vitória

Itajubá: The Gustta Foodtruck

Itamonte: Encantamonte, Bela Serra

Itapeva: Bento´s Head Pub

Maria da Fé: Fazenda Maria da Fé, Pizzaria Casa Rosada, Fazenda Santa Helena

Monte Verde: BBQRoad Burguer e Osteria La Pianta

Passa Vinte: Pousada Caminho dos Ipês

Piranguinho: Pizzaria do Filipe

Poços de Caldas: Charcutaria Caldense, Porcaria e Choperia, Ziel Cervejaria, We Fratelli Cafés e Sorvetes

Santa Rita do Sapucaí – The Town Bar e Café

São Thomé das Letras: Jardim Secreto

SERVIÇO | 1º FESTIVAL GASTRONÔMICO SABORES DA MONTANHA

Início: 2 de junho de 2023

Término: 30 de julho de 2023

Informações: (11) 9-5435-3665 | www.saboresdamontanha.com.br | @saboresdamontanha_br