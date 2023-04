Um inesquecível passeio rural pelos cafezais e vinícolas de Espírito Santo do Pinhal

Reginaldo Pupo

Encravada entre as sinuosas montanhas da Serra da Mantiqueira, a cidade de Espírito Santo do Pinhal, localizada a 202km de Guarulhos, oferece uma vasta opção de passeios para os amantes da natureza, do café artesanal, do vinho de qualidade, do turismo rural e do mundo off-road. Com tantas paixões, não é difícil se apaixonar pelo lugar.

Mais conhecido por sua produção de cafés especiais e vinhos finos, o destino também tem atrativos turísticos pouco conhecidos, mas que garantem dias repletos de atividades. Um dos passeios mais procurados são os de jipe 4×4, que proporcionam aos turistas a possibilidade de passar por plantações de cafés a perder de vista, em uma aventura imersa na natureza.

A AdvenTour Pinhal realiza os passeios de jipe por fazendas e plantações de café. A bordo de um valente e original Jeep Willys de 1974, o guia leva os turistas para alguns dos lugares com vista deslumbrante das montanhas.

No trajeto, feito em estradas de terra, além de cafezais, os visitantes também passam por plantações de bananas, abacates, entre outras árvores frutíferas. Com sorte, ainda podem ser acompanhados por tucanos e siriemas, aves muito comuns por ali.

Também é possível avistar as cidades no entorno de Pinhal, já que as estradas de terra passam por montanhas que chegam a atingir cerca de 1,3 mil metros de altitude. Algumas paradas para fotos são praticamente obrigatórias.

De acordo com o guia e proprietário da AdvenTour Pinhal, Diego Bordão Gomes, a critério dos turistas, os passeios também podem ser feitos para algumas das vinícolas de Pinhal. “No entanto, é necessário fazer as reservas antecipadamente diretamnte com as produtoras de vinhos”, observa ele. Entre as vinícolas que podem integrar o roteiro estão a Guaspari, Mirantus, Floresta e Invernia.

Sem as paradas nas vinícolas, o passeio de ida e volta dura, em média, 3h. O valor é R$ 450,00 para até quatro pessoas. Reservas para os passeios podem ser feitas pelo WhatsApp (19) 9-9105-6637 ou pelo Instagram: @adventour_pinhal.

Onde se hospedar

Para se hospedar em Espírito Santo do Pinhal, uma excelente opção é a Hospedagem Casa Gomes, localizada a cerca de 200 metros do centro. Por fora, uma residência que não passa despercebida, devido à sua cor abóbora forte e intensa, que destoa das demais casas da rua.

Em seu interior, uma nova e moderna instalação, aconchegante, harmoniosa, toda decorada e com cores internas coerentes com o ambiente, além de possuir espaços inspiradores.

Os quartos são dignos de hotéis de alta categoria, com camas king size confortáveis, enxoval de alta qualidade, ar climatizado e TV e até amenities.

A Hospedagem Casa Gomes tem capacidade para receber confortavelmente até seis pessoas. A sala de estar possui TV com canais por satélite e stremming. A cozinha é toda equipada com forno micro-ondas, fogão, sanduicheira, panelas, talheres, mini bar e cafeteria elétrica. Opções de cafés em cápsulas, de produtoras de cafés da cidade, são disponíveis para degustação.

Por falar na bebida, há opção de solicitar o café da manhã, à parte (R$ 30,00 por pessoa). O valor da diária é de R$ 499,00, em média, para até quatro pessoas. O quinto e sexto hóspedes tem taxa extra de R$ 50,00 cada. As reservas podem ser feitas por meio do WhatsApp (19) 9-9105-6637 ou pelo site www.hospedagemcasagomes.com.br.