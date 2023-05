Semana do Trabalhador promove mais de 3 mil entrevistas de emprego em Guarulhos

Mais de 3,3 mil entrevistas de emprego foram realizadas no Adamastor nos últimos dias 3 e 4 de maio, na 2ª Semana do Trabalhador de Guarulhos. O evento recebeu cerca de 8 mil pessoas em seus dois dias. Elas puderam, além de buscar uma recolocação profissional, se inscrever em cursos de qualificação profissional, assistir a palestras, participar de oficinas e usufruir de serviços de beleza e saúde de forma gratuita.

A iniciativa abriu 1,7 mil vagas de emprego nas mais diversas funções, com possibilidades de recolocação efetiva, temporária e de estágio que pediam diferentes tipos de qualificação e experiência prévia. “A minha expectativa é de conseguir me recolocar no mercado de trabalho. Espero que esse mutirão tenha dado muitas oportunidades às pessoas”, contou Gabriela Ferrari, 28, que se candidatou às vagas de auxiliar de produção, operadora de caixa e atendente. Ela e centenas de outros candidatos passaram pela primeira fase da entrevista de emprego no evento e agora seguirão os programas de seleção das empresas nas próximas semanas.

“Ver o rosto esperançoso das pessoas saindo das entrevistas é um gás a mais no nosso trabalho. Estar empregado significa mais dignidade, mais comida na mesa e um futuro melhor e é por isso que nos esforçamos diariamente”, afirmou o secretário do Trabalho, Toninho Magalhães. Ele lembrou ainda que no ano de 2022 Guarulhos ficou em 12ª no ranking de cidades que mais geraram emprego no país, sendo a cidade não capital com melhor desempenho. “Tivemos um saldo positivo de 18 mil novas carteiras assinadas entre janeiro e dezembro do ano passado. Esse número reflete um enorme esforço do governo municipal para melhorar a vida do cidadão”.

Parte do empenho em facilitar a recolocação do guarulhense no mercado de trabalho está em incentivar a qualificação profissional. Por isso, na Semana do Trabalhador, cerca de 1,8 mil inscrições em cursos gratuitos de qualificação profissional foram realizadas e mais de 1,2 mil pessoas assistiram às palestras com temas como profissionais do futuro, empreendedorismo, mídias digitais e muito mais.