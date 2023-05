Desfrute das paisagens e sabores da Serra da Mantiqueira

As cidades que formam a Serra da Mantiqueira são ótimos destinos para quem quer ter momentos de lazer e conhecer lugares que têm a natureza como principal protagonista. Ela se estende por parte de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Ao todo, são cerca de 500 km de montanhas e florestas com vegetação típica da Mata Atlântica, além de rios, cachoeiras e mirantes com vistas de tirar o fôlego. O HOJE separou três cidades que podem ser conhecidas neste Dia das Mães.

Santo Antônio do Pinhal

Romântica por natureza, ela é convidativa, especialmente, nos dias mais frios. Localizada aos pés da Serra da Mantiqueira, a cidade conta com uma rede hoteleira com charmosas pousadas. Outro ponto alto é a gama de opções gastronômicas que une o melhor dos sabores do Brasil e do Velho Mundo. São pratos à base de truta e pinhão, comidinhas típicas das montanhas até as suíças fondues.

São Bento do Sapucaí

São Bento do Sapucaí é uma Estância Climática e, por ficar na divisa com o Estado de Minas Gerais, a culinária da região tem forte influência da comida tradicional mineira. Dessa forma, além de paisagens exuberantes, é possível apreciar o verdadeiro sabor da “comida da roça”. A maioria dos restaurantes serve comida feita no fogão à lenha, sendo o pinhão e a truta os ingredientes que não faltam nos cardápios.

Campos do Jordão

Campos do Jordão é uma cidade montanhosa localizada no interior de São Paulo que recebe milhares de turistas atraídos pelas baixas temperaturas. Inspirada na arquitetura alemã, há diversos pontos especiais, como chalés e restaurantes com comidas deliciosas, como fondues. A cidade é também conhecida pela alta gastronomia com pratos como o crepe recheado com creme de avelã coberto por um sorvete feito de pinhão, acompanhado por pé de moleque feito de pinhão ou o ceviche de truta com manga e pimenta dedo de moça, a polenta com ragu de linguiça toriba.