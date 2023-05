Prefeitura e UNG promovem a Semana do Serviço Social entre 16 e 19 de maio

De 16 a 19 de maio a Secretaria da Saúde e a Universidade de Guarulhos (UNG) promoverão a Semana do Serviço Social. A atividade visa a reconhecer o trabalho do assistente social como fundamental para avaliar os impactos da questão social no processo saúde-doença dos pacientes e para buscar a superação das várias formas de discriminação, enfrentar desigualdades e garantir direitos.

O evento pretende ainda promover espaços ampliados de reflexão sobre o serviço social enquanto profissão e sua atuação profissional nas políticas sociais envolvendo a perspectiva da troca de saberes e práticas.

A programação começa na próxima terça-feira (16) com a realização de uma roda de conversa com ex-alunas para compartilhar suas experiências no exercício profissional. Na quarta-feira (17) haverá a apresentação de uma pesquisa científica sobre empregabilidade e formação profissional no serviço social e na quinta-feira (18) será aberto um espaço de diálogo sobre a prática profissional no âmbito da gestão de programas de promoção da saúde.

Todas as atividades acontecerão às 19h30 na Sala AT 09 – Prédio A da UNG, na praça Tereza Cristina, 88, Centro.

O encerramento acontece no dia 19 (sexta-feira) no auditório F da UNG com o tema “O assistente social nas políticas sociais: enfrentar desigualdades e garantir direitos”, ministrado pela professora e pesquisadora Isaura Isoldi de Mello Castanho e Oliveira, do curso de Serviço Social da Faculdade de Ciências Sociais da PUC-SP.

Serviço

O curso de serviço social visa a contemplar a formação de profissionais que atuam em questões sociais por meio do uso de metodologias que privilegiam a análise histórica e crítica da sociedade, considerando a evolução da profissão, o atendimento das demandas do mundo do trabalho e as necessidades sociais do século XXI, formulando e implementando propostas para o enfrentamento de problemas do dia a dia.

O assistente social egresso do ensino de serviço social da UNG deverá inserir-se criticamente no epicentro da questão social, elaborar e implementar políticas sociais públicas, participar e desenvolver ações sociais em organizações privadas, organizações não governamentais e movimentos sociais. Para o segundo semestre de 2023 estão abertas as matrículas nos períodos manhã e noite. Para obter mais informações acesse https://vestibular.ung.br/PS_Univeritas/curso/83/1003/1/servico-social/Guarulhos-SP.