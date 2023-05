HMCA promove reformas e adquire novo equipamento de tomografia para aprimorar o atendimento pediátrico

O Hospital Municipal da Criança e do Adolescente (HMCA), referência no atendimento pediátrico no município de Guarulhos e região, tem modernizado sua estrutura desde 2017 com reformas e aquisições de equipamentos. Apenas neste ano a Prefeitura já concluiu a revitalização da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e do centro cirúrgico do hospital, além de adquirir pela primeira vez desde a inauguração da unidade uma tomografia computadorizada e um equipamento moderno de raios X digital.

Essas melhorias visam a aprimorar a infraestrutura e proporcionar um atendimento de mais qualidade aos pacientes. As aquisições e reformas representam avanços significativos para o diagnóstico e tratamento dos usuários. “A unidade está com leitos modernizados, equipamentos de ponta e uma estrutura aprimorada para oferecer o melhor cuidado às nossas crianças e adolescentes”, comentou o prefeito Guti.

Foi anexada à estrutura da UTI um banheiro, uma sala de acolhimento familiar e uma recepção exclusiva para os atendimentos intensivos. Com a ampliação, a Prefeitura passa a permitir que mais pacientes recebam assistência especializada, fortalecendo a capacidade de salvar vidas e oferecendo cuidados intensivos de qualidade.

O centro cirúrgico do HMCA também passou por melhorias importantes. Com a reforma concluída, as salas de operação foram modernizadas e contam agora com equipamentos ainda mais avançados, além de uma copa seca para os funcionários.

Segundo a gerente do hospital, Rosana Pereira Vieira, essa atualização proporciona um ambiente ainda mais seguro e eficiente para a realização de procedimentos cirúrgicos, permitindo que os profissionais de saúde exerçam seu trabalho com mais precisão.

“É essencial proporcionar à equipe um ambiente propício e adequado, pois os profissionais estão ali para salvar vidas. A reforma do centro cirúrgico irá beneficiar todos os pacientes que necessitarem dele”, comenta Rosana.

Além das obras já concluídas, está em andamento a reforma do pronto-socorro e da sala de emergência do hospital, que contará com uma entrada exclusiva, uma sala para descartes e um novo depósito de materiais de limpeza. Todos os consultórios médicos, banheiros e o fraldário também passarão por obras de modernização nos próximos meses.

A iniciativa tem como objetivo otimizar o fluxo de pacientes, proporcionando um ambiente mais adequado e acolhedor para as crianças e suas famílias durante momentos de maior vulnerabilidade.

Tomografia

O HMCA tem ainda uma novidade: a aquisição da tomografia computadorizada, já finalizada e em fase de personalização para proporcionar um ambiente menos estressante e mais humanizado para as crianças. Pela primeira vez o hospital contará com o equipamento de imagem, que possibilita a realização de exames mais precisos e auxiliam no diagnóstico de diversas condições médicas. Guti também comentou sobre a chegada da tomografia.

“Representa um avanço significativo para o hospital, que agora pode oferecer um atendimento ainda mais completo para as crianças e adolescentes que recebemos. A tomografia é uma tecnologia que contribui para um tratamento mais adequado e consequentemente possibilita melhorias na saúde dos nossos pacientes”, disse o prefeito.

Outra aquisição importante é o novo equipamento de raios X digital, que em breve estará em funcionamento. Com ele, os profissionais de saúde poderão realizar exames radiográficos de diversas regiões do corpo, como tórax, crânio, abdômen, membros e coluna vertebral. Essas imagens fornecem informações detalhadas de alta qualidade e em grande velocidade sobre a estrutura anatômica, permitindo a detecção de possíveis alterações, como tumores, inflamações, obstruções e infecções.

Somente neste ano mais de 38 mil atendimentos foram realizados no HMCA, evidenciando a importância desse centro de saúde para a comunidade local. Com as reformas e os novos equipamentos, a Prefeitura deve aprimorar ainda mais a qualidade da assistência médica prestada a crianças e adolescentes de Guarulhos e região.