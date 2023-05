Como manter o veículo bem cuidado apesar dos imprevistos

Quem utiliza o carro diariamente acaba se acostumando com os pequenos imprevistos que podem acontecer ao longo do tempo. Por isso é importante ter contato com oficinas mecânicas de confiança para que os reparos, assim como as demais necessidades automotivas, sejam feitos corretamente, sem futuras dores de cabeça. Além dos gastos necessários, os serviços podem ser procurados também por questões estéticas.

Os cuidados periódicos com o veículo proporcionam uma maior tranquilidade em relação a imprevistos, além de ser uma forma mais econômica de mantê-lo em bom estado. Isso porque um motor desregulado, com peças desgastadas, consome mais combustível, além de perder desempenho. Os freios devem ter seus fluídos trocados pelo menos uma vez ao ano, assim como filtro de ar, que possui fluxo que auxilia na melhor performance do motor, sem exigir desgastes. Também é necessária uma revisão em discos de freios, pastilhas, tambores, entre outras.

Mas quando o imprevisto é uma batida ou acidente de trânsito, é hora de ter um funileiro de confiança. O serviço é importante para manter uma boa aparência, menor depreciação e maior durabilidade do veículo. No processo são realizados desamassamento da lataria, polimento e espelhamento, pintura, entre outros. “A funilaria e a pintura são importantes para manter as mesmas condições de uso e beleza, além de auxiliar para que não perca o valor com o tempo”, disse Roberto Macarrão, administrador e sócio proprietário da Roma Reparadora, oficina que oferece serviços de funilaria, pintura, martelinho de ouro, estética automotiva como polimento e higienização interna, além de mecânica em geral.

Outro serviço utilizado para alterar a pintura do veículo, seja por estética ou proteção, é através do envelopamento. Até 50% da cor dele podem ser alterados através do método, de acordo com a legislação vigente. Ele é utilizado para a customização ou proteção para a pintura original. Pela quantidade de modelos para envelopamento, é preciso estar atento a qualidade e durabilidade do produto, que podem durar de três a 12 anos.

Praticidade: é possível instalar um câmbio automático em carros manuais?

Atualmente, grande parte dos veículos vendidos no país possui câmbio manual. A escolha desse modelo pode ser, não somente por questões econômicas, mas por preferência e costume. Parte dos antigos motoristas ainda prefere o câmbio manual por falta de habilidade com o automático.

Apesar disso, com o passar do tempo, os veículos de câmbio automático foram tomando espaço e, pela sua praticidade, ganhando o coração dos habilitados. Por isso, é comum que, com o passar do tempo, donos procurem realizar a troca dos componentes, e sim, isso é possível.

Nesse momento, é imprescindível que seja feita a procura por mecânicas confiáveis, já que o processo envolve, além do câmbio, itens como freios, mangas de eixo, suportes precisam ser trocados, sem contar a alteração da parte eletrônica, com o adicional do módulo eletrônico de gerenciamento de transmissão.