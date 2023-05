Prefeitura apresenta avanços de Guarulhos a empresas do município

A Prefeitura de Guarulhos reuniu na manhã desta terça-feira (23) representantes de 53 empresas instaladas no município para apresentar os processos de fortalecimento da economia da cidade. O encontro, que aconteceu na empresa Karina, em Cumbica, também promoveu o networking entre as companhias já instaladas em Guarulhos e as que estão se instalando, facilitando a comunicação e a possibilidade de novos negócios.

“Nós estamos em um momento de celebrar os investimentos que a indústria está empregando na cidade nos próximos dois anos, que somam cerca de R$ 4 bilhões”, comemorou o prefeito Guti, lembrando que as empresas participantes são, em sua maioria, centros de logística e indústrias de transformação de segmentos variados que estão chegando a Guarulhos ou em expansão de atividades.

O chefe do Executivo aproveitou a oportunidade para apresentar dados demográficos, destaques econômicos e o potencial logístico de Guarulhos aos empresários, além de avanços na educação, na saúde e em infraestrutura. A apresentação mostrou que Guarulhos conta com 4,3 mil matrizes e 338 filiais, totalizando 4,6 mil indústrias de transformação ativas, e reuniu informações sobre a representatividade industrial na cidade, que, de acordo com dados da Receita Federal, é majoritariamente de máquinas e equipamentos (48,7% do total). Por sua vez, os empregos formais na indústria estão concentrados na área automotiva, com 37% do total. Já o panorama do mercado formal de trabalho em Guarulhos aponta 54% das pessoas empregadas na área de serviços.

Entre os avanços na cidade, Guti destacou que atualmente Guarulhos avança para chegar a 40% de esgoto tratado, conta com mais de 430 mil ligações de água e que, desde 2017, a cidade ganhou 17 novas escolas e quatro novos Centros de Educação Unificados (CEUs).

O evento foi finalizado com a palestra “Cenários 2023-2050: Mundo, Brasil e Guarulhos”, ministrada por Paulo Vicente dos Santos Alves, doutor em gestão empresarial e professor da Fundação Dom Cabral. A formação abordou assuntos como o cenário macroeconômico global, nacional e as perspectivas e riscos futuros para o panorama local.

Além das instituições que atuam na cidade, participaram da reunião representantes do Consulado de Taiwan e da Câmara de Comércio de Portugal.