Creche e hotel para cães são alternativas para não deixar o pet sozinho em casa

Quem nunca pensou em viajar, mas se fez a seguinte pergunta: “Com quem vou deixar o meu cachorro?”. Para suprir essa necessidade, garantindo que o pet será bem cuidado durante o período em que o tutor estiver fora, surgiram os hotéis para cachorros.

Como o próprio nome sugere, o hotel é um estabelecimento onde os animais que não podem acompanhar seus tutores ficam hospedados por um determinado período. Além da hospedagem, alguns locais oferecem atividades relacionadas à rotina dos cães como banho e tosa, pet shop, aulas de adestramento, natação, entre outros.

Algumas dicas devem ser levadas em consideração na hora da escolha do melhor local para deixar o seu pet hospedado. A primeira delas é buscar referências. Antes de escolher o hotel, converse com pessoas que já deixaram o pet lá, já que essas experiências te ajudarão a saber se o local é ou não ideal. Em seguida, vale a pena uma visita. Não confie apenas em imagens da internet, mas cheque pessoalmente se os cuidadores são capacitados, se o local é higienizado, se há espaço coberto caso chova, entre outros cuidados específicos para o seu cão. Durante a visita verifique, também, se o espaço garante os recursos necessários para manter o seu animal seguro e saudável – a presença de médicos veterinários é um diferencial.

Mas quando o tutor não vai viajar, porém, tem uma rotina difícil de dar a atenção necessária para o pet a opção é a creche. O local é semelhante a um hotel, porém, neste caso, os tutores deixam seus cães por apenas um período do dia. Na creche há uma série de atividades que estimulam os pets a se exercitarem, melhorando a saúde e o bem-estar. Nos locais há brincadeiras como bolinha, cabo de guerra, pega-pega, caça ao tesouro, piscininha e atividades aquáticas nos dias de muito calor. E, assim como na creche para as crianças, a hora da soneca também é garantida.

O objetivo também é fazer com que os cachorros socializem uns com os outros. Ainda assim, as atividades desenvolvidas buscam respeitar a individualidade de cada animal. A inclusão do pet em uma creche pode, também, prevenir diversos problemas comportamentais, como hostilidade e timidez, proporcionando benefícios como maior socialização e a criação de bons hábitos.