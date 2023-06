Cyan Resort by Atlantica comemora 1º aniversário com novidades

O Cyan Resort by Atlantica, que está localizado a 45 minutos da capital paulista, completa neste mês de junho um ano de operação. Para comemorar, o empreendimento apresenta novo site e uma campanha especial de aniversário, totalmente on-line e oferecendo tarifas com até 40% de desconto.

Durante a campanha, válida entre os dias 19 e 25 de junho de 2023, os hóspedes podem obter até 40% de desconto nas tarifas para hospedagens em até 08 de outubro de 2023. De acordo com as regras da campanha, o pagamento da hospedagem deverá ocorrer no ato da reserva e não será reembolsável em caso de desistência ou cancelamento.

Mais interativo, funcional e ágil, o novo site do Cyan Resort by Atlantica conta com fotos e vídeos mais recentes. A ideia é que o site aproxime ainda mais o resort do cliente, bem como do destino, já que o Cyan está localizado em frente aos parques Hopi Hari e Wet’n Wild e ao lado do Shopping SerrAzul e do Outlet Premium, às margens da Rodovia dos Bandeirantes.

Segundo Rafael Caron, Gerente de Vendas do resort, as duas ações foram pensadas para acolher aqueles que já conhecem o Cyan e atrair novos hóspedes em qualquer período do ano. “Neste primeiro ano de operação, o Cyan Resort coleciona sucessos e uma ótima performance, mesmo com grandes desafios. Destaque para os números das áreas de governança e alimentos & bebidas: foram 23.302 arrumações de apartamentos com e um total de 280.482 de refeições servidas”.

Outro motivo importante para comemorar, de acordo com Caron, é que o Cyan Resort acaba de receber o Selo Travellers Choice, premiação concedida pelo Tripadvisor, com base nas avaliações e opiniões dos viajantes que buscam por lugares recomendados e de alta qualidade. “O Cyan Resort caminha para sua consolidação como referência de hospedagem para os principais mercados da região. Estamos captando um número expressivo de hóspedes de São Paulo, ABC Paulista, Campinas, Jundiaí, Baixada Santista, regiões que estão relativamente próximas”, explica o executivo.

Rodrigo Miluzzi, Gerente Geral do Cyan, afirma que todas as ações implementadas para tornar o resort mais conhecido e o mapeamento executado está de acordo com o slogan do resort “Perto de Tudo e Longe da Rotina”. “Além disso, estamos explorando as áreas próximas ao aeroporto de Viracopos e apostando no público oriundo dos Estados de Paraná, Minas Gerais, e Rio de Janeiro”, revela Miluzzi.

Programa sustentável

Para o Cyan Resort, a sustentabilidade tem alta relevância desde o início da operação. Por isso, o empreendimento adotou o Plano de Gestão de Resíduos Sólidos (PGRS), que consiste em segregar e destinar corretamente os resíduos gerados, vislumbrando oportunidade na eficiência produtiva dos alimentos, reduzindo o desperdício e a emissão de carbono por diminuir volume de compras e coleta de resíduos.

Além do PGRS, outras práticas foram adotadas, como um painel vertical verde que foi feito com 5.000 caixas de leite e 3.000 garrafas pet que foram retiradas do meio ambiente, os amenities dos apartamentos em embalagens biodegradáveis, o que reduziu 13% da emissão de CO² e, por último, a sinalização que incentiva a conscientização no uso das toalhas, com foco na redução das trocas nos apartamentos, que afeta diretamente o consumo de água e energia da lavanderia.

Sobre o Cyan Resort by Atlantica

O resort conta com mais de 5.300 m² de lazer e está situado em Itupeva (SP), a 45 minutos da capital paulista. O Cyan Resort by Atlantica dispõe de 220 confortáveis e amplos apartamentos, sendo eles conjugados para famílias, além de unidades adaptadas para PcDs. A área de lazer é incrível e completa. Os hóspedes vão encontrar três piscinas climatizadas (adultos e infantil), parque aquático, bar molhado, praia artificial, kids club & espaço baby, salão de jogos, quadras de beach tennis e equipe de recreação especializada por faixa etária, e monitorada pela Turma do Tixa, mascote do Cyan. O resort funciona em sistema de pensão completa com café da manhã, almoço e jantar incluídos, assim como as bebidas não-alcoólicas durante as refeições. Bebidas alcoólicas e outras eventuais despesas extras são pagas à parte. Aos finais de semana e feriados é disponibilizado transfer cortesia para os parques Wet´n Wild e Hopi Hari e para o Outlet Premium e o Shopping SerrAzul. Cortesia para duas crianças de até 12 anos na mesma acomodação dos pais.

Serviço:

Campanha: de 19 a 25 de junho de 2023, para hospedagens em até 08 de outubro de 2023.

*De acordo com as regras da campanha, o pagamento da hospedagem deverá ocorrer no ato da reserva, e não será reembolsável em caso de desistência ou cancelamento. Vale ressaltar, que os valores de desconto são válidos para um número limitado de apartamentos.

Compra válida apenas pelos sites:

www.cyanresort.com.br ou www.reserveatlantica.com.br.