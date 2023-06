Prefeitura regulamenta plano de carreira e avaliação de desempenho para promoções da GCM

O prefeito de Guarulhos, Guti, assinou nesta sexta-feira (16) o decreto 40.309, que regulamenta o plano de carreira da Guarda Civil Municipal (GCM), conforme a lei 7.792/2019. A medida possibilita o processo de avaliação de desempenho para a progressão horizontal e vertical dos cargos, que preveem o aumento de salários, incentivos e benefícios ao servidor.

A cada dois anos de efetivo exercício, no mês de abril, o GCM terá direito à progressão horizontal, que o promoverá ao grau seguinte de seu nível, de A a H. Haverá ainda 2% de aumento no salário a cada promoção. “Estamos trabalhando duro e reconhecendo aqueles que fazem a diferença para que mudemos a vida do guarulhense, sempre pra melhor”, comentou Guti.

Para progredir na modalidade horizontal o servidor deverá ser aprovado no último curso de formação ou aperfeiçoamento e obter pontuação mínima de 70% na avaliação de desempenho. A promoção vertical, que implica uma mudança da categoria a cada três anos, requer as mesmas exigências, somadas à aprovação na avaliação de aptidão física e psicológica para porte de arma, além de diploma de ensino superior em categorias de nível III.

De acordo com o secretário para Assuntos de Segurança Pública, Márcio Pontes, as medidas são formas de prestigiar os esforços constantes dos mais de 800 guardas que formam a corporação, incentivando-os a seguir em busca de resultados positivos que impactam no bem-estar da sociedade. “Esta é mais uma etapa vencida na valorização da nossa equipe”, comemorou.