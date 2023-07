Gastronomia Suíte Imperial de 157m² e 39 andares: conheça o Hilton Hotel, maior prédio de Copacabana

Reginaldo Pupo e Jéssica Aquino

O icônico e luxuoso Hilton Hotel, com duas unidades no Rio de Janeiro, reúne uma série de serviços, comodidade, entretenimento, gastronomia e detalhes únicos para proporcionar aos hóspedes uma experiência de hospedagem com muito conforto e sofisticação.

O Hilton Rio de Janeiro Copacabana, ao longe, já ostenta a sua imponência. Todo envidraçado, chama a atenção por seu tamanho. É o prédio mais alto da orla da praia mais famosa do Brasil, com 39 andares, e fica no canto esquerdo para quem olha para o mar, na divisa com o Leme. Do outro extremo da praia, no canto direito, já é possível visualizá-lo a quilômetros de distância.

Consequentemente, quem se hospeda no hotel também tem uma visão privilegiada de toda a orla de Copacabana. Em seu rooftop a visão é ainda mais tentadora, praticamente 360º, de onde é possível ver o Pão de Açúcar e o Cristo Redentor.

É lá, no topo do prédio, onde está localizada a piscina de borda infinita bem disputada por casais apaixonados com uma deslumbrante vista para a praia do Leme, além de um lounge bem confortável para degustar a carta de drinques e espreguiçadeiras para apreciar o mar e relaxar.

Há outra piscina, no quarto andar, mais indicada para crianças, com direito a churrasco. À noite, as luzes tênues e convidativas tornam o rooftop ainda mais agradável e sedutor. Momento excelente para apreciar a lua e as estrelas.

Comodidades

Entre as comodidades do Hilton Rio de Janeiro Copacabana estão wi-fi grátis, portaria, spa, salões executivos, restaurante, academia, quartos para bichos de estimação, serviço de quarto, salas de reuniões e até check-in em sala VIP, o Executive Lounge, para associados ao clube de pontos da rede Hilton.

Além disso, o hotel está muito bem localizado e próximo do AquaRio (12km), Jardim Botânico (7km), Cristo Redentor (15km), Centro da Cidade (10km) e Praia de Grumari (45km). O Aeroporto Internacional do Galeão está situado a 28km do hotel., enquanto o Santos Dumont está a apenas 10km.

O spa Anna Pegova é perfeito para quem busca relaxar. A experiência é única e rejuvenescedora e o local oferece uma variedade de massagens, tratamentos corporais e faciais, tudo em salas de tratamento com vista para o mar, localizadas no 38º andar.

Apartamentos

No quesito hospedagem, o Hilton Rio de Janeiro Copacabana mantém sua fama internacional de oferecer acomodações de alto nível, aliada ao bom gosto das decorações.

Parte dos 545 apartamentos tem vista para toda a orla de Copacabana, graças às generosas janelas que proporcionam a possibilidade de observar todo o vai e vem de pessoas fazendo caminhadas, andando de skate, bike ou mergulhando no mar. Dependendo da época do ano, o nascer ou pôr do sol é um espetáculo à parte.

Entre as diversas categorias de acomodações, está a Vista Ocean Copacabana, com 22m². Ele possui cama king-size uma cama extra, área de trabalho, janelas com isolamento acústico, Wi-Fi, secador de cabelo, ferro de passar roupas, frigobar, rádio relógio, ar climatizado, amenities, água mineral em lata cortesia e máquina de café.

Para a segurança do hóspede, os apartamentos desta categoria possuem telefone com duas linhas, comodidades de confiança, fechamento automático da porta, porta com travamento duplo, fechaduras eletrônicas, detector eletrônico de fumaça, botão de chamada de emergência no telefone, dispositivo de bloqueio secundário e visor de porta grande angular.

Suítes exclusivas

Para os hóspedes mais endinheirados, o Hilton Rio de Janeiro Copacabana disponibiliza duas suítes que contêm algumas exclusividades, a Presidencial, com 128m², localizada no 36º andar, e a Imperial, com impressionantes 157m², no 37º andar.

As duas suítes, que costumam reunir milionários e celebridades internacionais, oferecem cama king, sala de estar, sala de jantar e escritório. A suíte Imperial conta ainda com sala de reunião para até oito convidados e uma sauna a vapor privativa.?

O Hilton Copacabana Rio de Janeiro também possui business center e salas de eventos flexíveis, que atendem desde pequenas reuniões a grandes convenções e eventos sociais. São 36 salas de eventos, o maior número da orla de Copacabana, com capacidade para receber até 450 pessoas e área externa para coquetéis ou coffee breaks.

Para os hóspedes acompanhados do seu companheiro de quatro patas, o hotel pet friendly oferece comodidades como comedouro para água e ração, além de uma caminha ou almofada. Cada apartamento pode receber até dois?pets de até 34 kg, mediante taxa.?

Gastronomia contemporânea com toque internacional aos sabores locais

O Rio de Janeiro também é sinônimo de boa gastronomia. E o Hilton Rio de Janeiro Copacabana aposta em pratos contemporâneos para seduzir os hóspedes pelo paladar e pelo visual deslumbrante das instalações do Restaurante Clarice, no quarto andar, com direito a vista para a praia de Copacabana.

No cardápio há opções de carnes, massas, frutos do mar, risotos e moquecas. Destaque para o bife ancho com fritas, acompanhado por rúcula selvagem e maionese de chimichurri; e para o filé mignon com nhoque de batata, com molho de queijo e chips.

Entre as opções de frutos do mar estão o salmão grelhado com risoto de moqueca e castanhas de caju; o polvo grelhado com purê de batata barôa, mini acelga na brasa e hibiscos e o risoto de frutos do mar, com polvo, camarão e salmão ao perfume com limão siciliano.

A seleção de sobremesas é imperdível, vai da torta de nozes, passando pelo Romeu e Julieta (massa de amêndoas com goiabada e queijo Minas), brigadeiro de café, crème brûlée de maracujá, quindim com crumble de castanhas, até o tradicional pudim com doce de leite.

É no Restaurante Clarice onde é servido o café da manhã, que começa às 6h30 da manhã. Quem chega cedo tem a oportunidade de ocupar as mesas com vista para a praia de Copacabana. Os hóspedes podem degustar uma seleção de pães, frutas e mesa de frios que traduzem o melhor da experiência gastronômica do hotel.

Aberto ao público para o almoço e jantar, localizado no 4º andar, o Clari Bar é o espaço ideal para curtir um menu descontraído à beira da piscina com todo conforto e serviço que o hotel tem a oferecer.?

O Isabel Lounge é aberto a partir das 18h também para não hóspedes, mediante reserva. O menu traz pratos da culinária brasileira inspirados nos conceitos Plant Based, que não utiliza derivados de animais, Sea & Earth, com criações que combinam mar e terra e To Share, com opções para compartilhar. A carta de drinques tem o Brasil como principal inspiração, com opções clássicas e autorais.?

SERVIÇO | HILTON RIO DE JANEIRO COPACABANA

Endereço: Av. Atlântica, 1.020 | Copacabana | Rio de Janeiro (RJ)?

Site: www.hiltoncopacabana.com

Reservas: [email protected]

Telefone: (21) 3501-8000? | WhatsApp: (21) 99281-0045

Instagram: https://www.instagram.com/hiltoncopacabana/