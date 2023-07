Serviço Pet Eterno recebe representantes da Prefeitura de Rio Grande da Serra

O serviço Pet Eterno da Prefeitura de Guarulhos recebeu nesta quarta-feira (19) a visita de representantes da Secretaria de Verde e Meio Ambiente e do Centro de Zoonoses de Rio Grande da Serra, cidade localizada a 55 km da capital paulista, na Grande São Paulo. Acompanhada por servidores da Secretaria de Serviços Públicos (SSP), a equipe conheceu o posto do Pet Eterno localizado na Necrópole do Campo Santo, mais conhecida como cemitério da Vila Rio de Janeiro.

De acordo com o médico veterinário Paulo Sergio Venerando, que fez parte da delegação visitante, o Pet Eterno chama a atenção pela humanização. “Realizamos uma pesquisa e sem dúvida o serviço oferecido em Guarulhos é o mais humanizado que encontramos. Viemos conhecer com a intenção de levar a ideia para nossa cidade, que tem 40 mil habitantes e muitos animais de estimação”, disse.

Em sete meses de funcionamento o Pet Eterno já recebeu os corpos de 2.802 animais, sendo 1.976 cães e 753 gatos, além de roedores e pássaros. Ele está aberto de domingo a domingo em dois endereços (confira no final do texto), na Vila Rio de Janeiro e em Bonsucesso, e os munícipes podem entregar, sem custos, seus animais mortos para que sejam destinados à incineração.

De acordo com Alexandre Lobo de Almeida, diretor do Departamento de Limpeza Urbana da SSP, destinar corretamente os corpos dos pets é importante para evitar a contaminação do meio ambiente. “Enterrar animais em quintais, praças ou terrenos é uma prática que traz alto risco de contaminação do solo e da água, podendo até mesmo transmitir doenças às pessoas. Desta forma, é importante levar o corpo do animalzinho para que seja destinado de forma adequada. Sabemos que este pode ser um momento de muita dor, mas é o correto a ser feito”, afirma o gestor.

Para utilizar o serviço é necessário comprovar residência em Guarulhos e embalar o animal em saco plástico resistente e de cor preta. No ato da entrega também é necessário apresentar documento pessoal com foto e preencher um cadastro. Todos os tutores recebem um certificado com os dizeres “Nosso tempo junto foi breve, mas o suficiente para a nossa história ser eterna. O amor nunca morre”.

Crime ambiental

Também é importante lembrar que depositar o corpo do animal em rios, lagos e no mar é prática reconhecida como crime ambiental e pode ocasionar prisão de até quatro anos e multa de R$ 500 a R$ 13 mil. São considerados animais domésticos cachorros, gatos, pássaros, anfíbios, répteis, coelhos e os roedores exóticos que convivem no ambiente domiciliar. A Prefeitura de Guarulhos não faz a coleta de animais nas residências. Caso tenha animais de grande porte ou encontre animais mortos nas vias públicas, o telefone de atendimento é 2468-7218.

Serviço

Pet Eterno Bonsucesso

Cemitério Nossa Senhora de Bonsucesso – rua Dona Catharina Maria de Jesus, 708

Pet Eterno Vila Rio de Janeiro

Necrópole do Campo Santo – avenida Benjamin Harris Hunnicutt, 1.509

Atendimento de domingo a domingo, das 7h às 12h e das 13h às 19h