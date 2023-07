Natação em Alcatrazes atrai centenas de atletas

No dia 27 de dezembro de 2017 um seleto grupo de nadadores de águas abertas fez história ao concluir com sucesso a volta a nado no arquipélago de Alcatrazes, foram pouco mais de sete quilômetros em 3h30. Antes de encarar este desafio, os atletas receberam orientações da Marinha e do ICMBio.

O barco se posicionou no ponto de partida, de frente aos alvos outrora utilizados pela marinha para exercícios de tiros e deste local os atletas pularam na água e ali foi nomeado de “Ponta do Jacques Abram”, em homenagem ao primeiro atleta a ser fotografado neste local.

Inicialmente o mar estava bem revolto, pois iniciou-se pela parte externa. A batida das ondas nos rochedos fazia ondas de todos os lados dificultando bastante o nado, mesmo dos experientes atletas. Este trecho foi nomeado com o nome de “Paredão do Igor de Souza” por ter uma fama de treinador severo e ser um atleta que aguenta grades desafios.

Após uma estreita passagem, de águas rasas, cracas, ondas batendo de todos os lados e fortes correntes o mar se acalmou, este trecho que grande dificuldade foi chamado a partir deste dia por a “Garganta do Harry” um dos mais bravos e carismáticos atletas de águas abertas do país.

Nas águas internas, o mar ficou liso, calmo e parecia uma piscina, um lugar fora de série, pois estavam debaixo de um corcovado de 370 metros de altura, com a mesma altura do corcovado carioca e neste trecho nomeado de “Morro da Marta Izo” habitam centenas ou até milhares aves marinhas, em verdadeiro Juracic Park natural.

Na reta final ainda teve dois pontos icônicos, a ponta do Salawee e a Ponta do Giba e com isso os atletas finalizaram este evento histórico na natação brasileira.

Alcatrazes é, sem dúvida, alguma um dos lugares mais lindos deste litoral paulista, e faz parte do trecho nomeado como Rota55.

Mais de 250 atletas amadores, amantes da natação já puderam conhecer este local através do projeto. Não se trata de uma competição, leva-se as pessoas que queiram passear e nadar com os amigos, pais e filhos (adultos) fazem deste momento um dia memorável em suas vidas!

As próximas aventuras em Alcatrazes já têm data, serão nos dias 15 de julho e 14 de outubro 23. Se você gosta de emoções e quiser saber mais, entre no site Rota55.net.