PM apreende veículo com mais de 882 infrações na avenida Natália Zarif

Um veículo modelo Uno com 882 infrações de trânsito e multas no valor de R$ 224.580,77 foi apreendido na noite desta quarta-feira (19) em operação de bloqueio promovida pela Polícia Militar na avenida Natália Zarif, região do Taboão. A ação faz parte das iniciativas que contam com o apoio do Grupo de Segurança Viária, sob coordenação da Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana (STMU) de Guarulhos.

De acordo com o secretário Luigi Lazzuri Neto, as instituições que integram o Grupo de Segurança Viária têm trabalho em diversas estratégias para retirar das ruas veículos com um grande número de infrações. “As equipes estão de parabéns por retirar de circulação um veículo como esse, pois o seu proprietário acreditava que poderia continuar trafegando pelas ruas da cidade impune, cometendo infrações de trânsito e podendo causar acidentes graves”, disse.

O Grupo de Segurança Viária é composto pela STMU, pelas pastas para Assuntos de Segurança Pública e da Saúde, pelo Samu, pelo Detran, pelas polícias Militar e Civil, pelo Corpo de Bombeiros, pelas concessionárias Ecopistas e CCR RJ-SP, pelas polícias Rodoviária Federal e Estadual, além de empresas privadas, universidades, entidades representativas de taxistas e securitários. Seu objetivo é definir estratégias de atuação em prol da segurança viária, da redução de acidentes de trânsito e, principalmente, em favor da preservação da vida.