Cão idoso e cego é adotado em evento promovido pela Prefeitura na Vila Paraíso

Neste sábado (22) chegou ao fim a longa espera de Popó por um novo lar. Após dois anos morando no abrigo do Departamento de Proteção Animal (DPAN) em Bonsucesso, o cão cego com de cerca de dez anos de idade fez bater mais forte o coração da auxiliar de cozinha Daiane Marques Machado, de 31 anos. “Não sei explicar, mas foi amor à primeira vista. Era mesmo pra ser porque estava em um lugar que não sou de ir e ainda no ponto errado. Ele já abana o rabo pra mim e para as crianças maiores. Já com a bebê estou indo mais devagar”, revela a moradora do Jardim Maria Dirce.

A rara adoção, concretizada durante evento na Vila Paraíso, emocionou e serviu como motivação para a equipe do DPAN. “Geralmente as pessoas preferem os filhotes, então quando um idosinho assim é adotado é muito especial. Todos ficamos com lágrimas nos olhos de tanta felicidade, ao mesmo tempo em que ganhamos mais motivação para trabalhar para que outros como ele sejam adotados, porque sabemos que é possível”, conta Juliana Kopczynski, diretora do DPAN. O órgão vai realizar visitas periódicas à nova casa do idosinho para verificar a adaptação do cachorro.

Atualmente outros dez animais, entre cães e gatos idosos abrigados pela Prefeitura, aguardam ser adotados. Devido à idade avançada, o que por si só já diminui as chances de adoção, os idosinhos nem sempre conseguem participar das feirinhas de adoção realizadas em diferentes locais. “Apesar dos cuidados, os mais velhinhos sofrem com os deslocamentos, por isso só os levamos nos eventos que acontecem bem perto do abrigo”, explica Juliana.

Como adotar?

Interessados em adotar um cão ou gato pelo sistema online da Prefeitura de Guarulhos devem mandar um e-mail para [email protected] solicitando o formulário de adoção. Após receber o documento preenchido, o DPAN enviará ao possível adotante fotos dos animais disponíveis com as características desejadas. Todo o processo é gratuito e os animais são vacinados, castrados e microchipados sem nenhum custo.

A adoção presencial é realizada mediante agendamento pelo telefone 2436-3656. O DPAN fica na rua Santa Cruz do Descalvado, 420, Bonsucesso. Para obter mais informações acesse dpan.guarulhos.sp.gov.br.