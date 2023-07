Prefeitura de Guarulhos forma mais 150 alunos da Educação de Jovens e Adultos

Na noite desta segunda-feira (24) a Secretaria de Educação de Guarulhos promoveu a formatura de 150 estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA) no Teatro Adamastor. A modalidade é oferecida a pessoas que não tiveram a chance de concluir o Ensino Fundamental e desejam alcançar melhores oportunidades de qualificação profissional ou então a realização pessoal.

Após seis semestres, os alunos das EPGs Amélia Duarte da Silva, Aristides Castelo Hanssen, Crispiniano Soares, D’Almeida Barbosa, Da Emília, Darcy Ribeiro, Dorcelina de Oliveira Folador, Jeanete Beauchamp, José Maurício de Oliveira, Manoel Bomfim e Sítio do Pica-Pau Amarelo receberam os seus certificados de conclusão do Ensino Fundamental (1º ao 9º ano).

O secretário de Educação, Alex Viterale, a subsecretária Fábia Costa e a diretora do Doep (Departamento de Orientações Educacionais e Pedagógicas), Solange Turgante, participaram da cerimônia, que contou com a participação do Grupo de Cordas da GRU Sinfônica e uma apresentação musical do professor Leonardo Geronazzo. O aluno Jhonatans Kauã Ferreira Cabral, da EPG Jeanete Beauchamp, recitou um poema de sua autoria.

“Receber o certificado do Ensino Fundamental parece algo comum para a maioria da população, porém para os alunos da Educação de Jovens e Adultos esse momento carrega uma emoção especial. Continuem persistindo, lutando, porque vocês são capazes de chegar aonde quiserem. Celebrar essa conquista é motivo de muita alegria. Parabéns a todos os formandos da EJA 2023 e a todos os profissionais da educação que, com zelo e dedicação, levam ensinamentos de qualidade a todos vocês”, destacou Viterale.

A formatura contou também com a participação de uma educanda de 89 anos, dona Iolanda Ribeiro Conti, da EPG Crispiniano Soares, que estava radiante. “Agradeço a todos os professores pela paciência comigo, o trabalho realizado com os alunos da EJA é muito bonito. E eu não vou parar por aqui, quero fazer faculdade de nutrição”, contou, bastante animada.