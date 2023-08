‘É um saco, queria ficar jogada na cama’, menina dá resposta ‘sincerona’ e viraliza

Marina de Almeida, de 8 anos, viralizou nas redes sociais após uma entrevista feita pelo NE1, da TV Globo. Na ocasião, a repórter Camila Torres entrevistou crianças de uma escola do Recife para falar sobre a volta às aulas e Marina aproveitou para dizer que, apesar de estar produzida no primeiro dia, não costuma ser tão animada durante a rotina.

“Eu amo estar produzida, né? No primeiro dia de aula venho toda charmosa, mas quando é dia normal, minha filha, vou de qualquer jeito mesmo […] no resto, eu estou cansada, acabada, porque dá preguiça de fazer as coisas. É um saco, queria ficar jogada na cama”, disse. A resposta gerou risada de quem estava próximo do local e da repórter.

A fala ainda chamou atenção de internautas, que comentaram sobre a forma que Marina fala sobre a rotina. Um comentário dizia “Isso não é uma fala. Isso é parte da história”. O pai da garota disse ainda que ela e sua irmã estavam ansiosas para voltar á escola