Guarulhos tem saldo positivo de 5,6 mil vagas de emprego no primeiro semestre de 2023

A cidade de Guarulhos registrou 91.809 admissões e 86.137 desligamentos, o que configura uma saldo positivo de 5.672 contratações para vagas formais de trabalho durante o primeiro semestre de 2023. Os principais setores que ofereceram oportunidades no município com a criação de vagas foram serviços, com 3.526, indústria (999), construção civil (919) e comércio (492).

Para o prefeito Guti, os bons resultados demostram o sucesso na atração de investimentos e na valorização dos empresários locais. “Os números positivos mostram que estamos ouvindo a classe empresarial e os trabalhadores locais, além de fortalecer a política de qualificação profissional, o que deixa o mercado de trabalho guarulhense ainda mais forte”.

A Prefeitura disponibiliza hoje diversas políticas de incentivo ao emprego, como o Centro Integrado de Emprego, Trabalho e Renda (Ciet). O equipamento funciona como uma agência de empregos gratuita que recebe a população e faz a conexão com empresas parceiras que busquem funcionários. São quatro unidades: Centro (avenida Monteiro Lobato, 734, Macedo), Pimentas (estrada do Capão Bonito, 65, Conjunto Marco Freire), Cumbica (avenida Atalaia do Norte, 544) e Vila Augusta (avenida Antônio Iervolino, 225).

Uma das cidades que mais geraram empregos

Guarulhos ocupou o 12º lugar na lista dos municípios que mais geraram empregos em 2022, com um saldo positivo de 18 mil carteiras assinadas entre janeiro e dezembro. A cidade contabilizou cerca de 170 mil admissões e 152 mil desligamentos, o que a posiciona atrás apenas de capitais como São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília (DF) e Belo Horizonte (MG). Os dados foram divulgados nesta semana pelo governo federal por meio do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).