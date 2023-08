Festival em São José do Barreiro é um encontro empolgante para prática de mountain bike

O 1º Festival da Bicicleta está chegando! Nos dias 19 e 20 de agosto, a cidade de São José do Barreiro será o ponto de encontro para atletas profissionais, amadores e entusiastas de mountain bike. O evento contará com uma programação completa para quem aprecia o esporte.

Localizada em uma região privilegiada, cercada por paisagens deslumbrantes, a Serra da Bocaina, localizada entre São José do Barreiro (SP) e Paraty (RJ), oferece o cenário perfeito para a prática do ciclismo em meio à natureza.

Durante os dois dias de festival, os participantes terão a oportunidade de vivenciar desafios, passeios e experiências emocionantes.

No sábado, 19, com início às 9h, haverá passeio ciclístico de abertura, saindo da praça da Igreja Matriz. O programa incluirá competições de três diferentes modalidades: uphill, corrida kids e prova do equilíbrio. Cada modalidade desafiará os competidores com obstáculos e trilhas técnicas, testando suas habilidades em um ambiente encantador.

As inscrições terão o valor simbólico de R$ 25,00 e serão feitas antecipadamente pelo site ou até uma hora antes da atividade, de acordo com a programação.

Uphill

Um desafio para todos os ciclistas, seja competidor profissional ou entusiasta. Aqui o desafio é superar o seu próprio limite, seja ele qual for.

O bolsão para largada será único, e a categoria elite terá prioridade para alinhamento. A largada será às 8h de domingo (20). A disputa será apenas no trecho de subida da Serra, com cerca de 20km, e contará com três pontos de apoio para alimentação e hidratação.

Corrida Kids

As categorias são divididas pelo tamanho e modelo das bicicletas, sem pedal, com rodinhas, aro 16, aro 20 e aro 24.

Os percursos serão na praça principal, sendo algumas categorias na parte interna e outras na parte externa.

De categoria única, o percurso será na rua em frente à praça principal e terá, aproximadamente, 100 metros. Vence aquele que chegar por último, sem tirar os pés do pedal, percorrendo o percurso em linha reta mediante a fiscalização durante a atividade.

Premiação

A premiação acontecerá após o término da última categoria e terá medalhas para os 5 primeiros colocados de cada categoria, além de um prêmio em dinheiro para o rei e rainha da montanha 2023 de São José do Barreiro.

Passeio ciclístico

Além das competições, o Festival da Bicicleta oferecerá um passeio ciclístico, ideal para todos os níveis de habilidade. Para participar, basta comparecer na praça central de São José do Barreiro às 08h30. O percurso é curto e apto para qualquer tipo de bicicleta.

Sorteio de prêmio

“O Festival da Bicicleta em São José do Barreiro promete ser uma experiência inesquecível para todos os participantes. Este evento não apenas celebra o espírito do mountain bike, mas também destaca a beleza natural da região”, destaca Ana Paula Almeida, secretária de Turismo de São José do Barreiro.

Para incentivar a prática esportiva sustentável e consciente, o evento fará o sorteio de uma bicicleta aro 29 para todos os participantes.

Os interessados em participar do Festival da Bicicleta podem se inscrever para as atividades através do site Cronoticket (https://www.cronoticket.com.br/eventos).

Sobre São José do Barreiro

Portal do Parque Nacional da Serra da Bocaina, a cidade fica na divisa entre São Paulo e Rio de Janeiro. Preserva um precioso patrimônio cultural e histórico que retrata períodos importantes do Brasil, desde o ciclo do café. São José do Barreiro também é conhecida por seus atrativos de natureza, turismo de aventura e culinária tropeira.

Confira a programação completa:

? Sábado, 19/8

9h – Passeio Ciclístico de abertura

13h – Abertura das lojas oficiais

14h – Corrida Infantil de 2 a 10 anos por categorias

17h – Corrida “Quem Perde Ganha”

18h – Entrega dos numerais do Up Hill Serra da Bocaina

19h – Musical e gastronomia regional na praça

? Domingo, 20/8

6h30 – Entrega dos numerais do Up Hill Serra da Bocaina

8h – Largada Up Hill Serra da Bocaina

8h10 – Missa do Ciclista na Matriz

10h30 – Encontro de bicicletas antigas

11h – Retorno dos ciclistas

11h30 – Musical e gastronomia regional na praça

13h – Homenagens

14h – Premiação Up Hill & concurso de bicicletas antigas

16h – Encerramento