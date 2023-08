Em parceria com Club Med e Senac Guarulhos, Prefeitura de Mogi certifica alunos dos cursos em hotelaria

Os alunos do primeiro ciclo de formação em hotelaria, oferecido por meio do Crescer, receberam na última sexta-feira (28) os certificados de conclusão do curso. A formação é oferecida pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação da Prefeitura de Mogi das Cruzes, em uma parceria com o Club Med e o Senac Guarulhos Celestino e Faccini. A oferta de novas turmas para o próximo ciclo dos cursos no setor de hotelaria já está em tratativa e em breve serão disponibilizadas mais informações sobre as inscrições.

Ao todo, 37 alunos foram certificados nesta primeira edição do projeto e estão aptos a ingressarem no mercado de trabalho para atuarem nos cargos de auxiliar de garçom, camareira, recepcionista e de recreação.

As aulas aconteceram entre os dias 29 de maio e 27 de julho deste ano e foram ministradas nas dependências do Club Med Lake Paradise, no espaço inaugurado recentemente – o Club Med School. Do total dos concluintes, cerca de 81% são do sexo feminino, sendo os cursos de Camareira(o) em Meios e Hospedagem e Recepcionista em Meios de Hospedagem os que concentraram a maior parte deste público.

A cerimônia de entrega dos certificados aos alunos contou com a presença do Prefeito Caio Cunha, que compôs a mesa solene juntamente com o CEO do Club Med para América do Sul, Janyck Daudet, a vice-diretora de Recursos Humanos do Club Med para América do Sul, Ana Allegretto, a gerente em exercício do Senac Guarulhos, Claudia Almeida do Prado e o Secretário de Desenvolvimento Econômico e de Inovação, Pedro Komura.

O prefeito Caio Cunha parabenizou os formandos e falou da importância da formação. “Por meio do Crescer, em parceria com o Club Med e com o Senac Guarulhos, inauguramos o projeto Club Med School e em pouco tempo formamos 37 alunos. Essa é uma das nossas ações para aumentar as oportunidades para jovens se capacitarem para o mercado de trabalho e para as vagas que existem em Mogi das Cruzes. São mais oportunidades de emprego e capacitação para quem precisa”, destacou.

“Nossos resorts não teriam sido integrados e nem aceitos de maneira tão harmoniosa, em países com culturas tão distintas, sem um espírito de respeito e responsabilidade com essas comunidades. É por isso que quase 75% das funções desenvolvidas no Club Med são preenchidas por profissionais locais”, explica Janyck Daudet.

A parceria do Senac Guarulhos com a Prefeitura de Mogi das Cruzes e o Club Med tem como objetivo atender a demanda de qualificação profissional, na área de turismo no município. “Os alunos tiveram acesso aos conhecimentos técnicos e voltados para softskills, conforme o Jeito Senac de Educar, que consiste em colocar o aluno como agente do processo de ensino e aprendizagem, por meio de experiências práticas do mercado de trabalho”, explicou Darlan Rocha, gerente da unidade Senac Guarulhos. Esses profissionais estão mais que preparados para atenderem as demandas e atuarem no mercado de trabalho”, finaliza Darlan.

“Não posso deixar de agradecer ao Club Med e ao Senac Guarulhos por essa parceria, que capacita e forma jovens para o mercado de trabalho. É por meio de ações como esta, que conseguiremos gerar mais oportunidades de emprego e formação profissional para quem precisa”, diz o prefeito Caio Cunha.

Atualmente, o Crescer da Prefeitura de Mogi das Cruzes, coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação, está com inscrições abertas para os cursos do mês de agosto, tanto para quem busca capacitação com foco em empreender o próprio negócio ou para quem deseja ingressar no mercado de trabalho. Ao todo, são 13 cursos em áreas como de Bem-Estar e Beleza, Administração, Recursos Humanos, Logística, Elétrica e Contabilidade.

As formações são gratuitas e as inscrições devem ser feitas on-line ou presencialmente em alguma unidade do programa. Para saber mais detalhes dos cursos e se inscrever, basta acessar o link: crescer.mogidascruzes.sp.gov.br

