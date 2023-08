Prefeitura abre inscrições para a 51ª Olimpíada Colegial Guarulhense

Nesta quarta-feira (9) a Secretaria de Esportes e Lazer abre inscrições para a 51ª edição da Olimpíada Colegial Guarulhense (OCG). Elas serão realizadas de forma online e as escolas interessadas devem solicitar a participação pelo email [email protected] até as 16h do dia 4 de setembro.

O interessado deve encaminhar o nome da instituição de ensino ou CEU, o nome completo do responsável pelas inscrições, o cargo que ocupa na instituição e um número de telefone celular com WhatsApp.

A OCG contará com as modalidades esportivas individuais e coletivas atletismo, capoeira, damas, ginástica artística, ginástica rítmica, judô, caratê, natação, tênis, tênis de mesa, xadrez, basquetebol, futebol, futsal, handebol e voleibol. As categorias serão pré-mirim, mirim, infantil e juvenil.

A abertura da 51ª edição da Olimpíada Colegial Guarulhense acontece no dia 16 de setembro e as competições acontecem até 29 de setembro.

O torneio tem como objetivo fomentar a prática da atividade desportiva na disputa das modalidades, promover a integração estudantil entre os alunos dos estabelecimentos de ensino e dos CEUs do município e constituir publicamente um movimento social, esportivo e educativo.

Para obter mais informações e ler regulamento da competição acesse o Portal do Esporte: https://portaldoesporte.guarulhos.sp.gov.br/olimpiada-colegial-guarulhense-ocg.